Dal primo marzo Tube e mezzi pubblici costeranno di più

Connect on Linked in

A Londra il mese di marzo inizierà con un incremento delle tariffe dei mezzi pubblici. Un aumento medio del 4,8% che servirà, stando a quanto comunicato dalla stessa TFL, a finanziaria i miglioramenti sull’intera linea dei trasporti pubblici e a rientrare in parte dalle gravi perdite subite durante l’emergenza sanitaria.

In particolare, ci sarà un aumento di 10 centesimi tra gli spostamenti all’interno delle zone 1 e 2 a bordo di Tube e degli altri mezzi su rotaia, passando da un costo del singolo viaggio dall’attuale £ 2,40 a £ 2,50, e di 10 centesimi sarà anche l’aumento degli spostamenti illimitati sui bus circoscritti nell’ora di viaggio che passerà dall’attuale £1,55 a £1,65.

Mentre il limite massimo di spesa per l’utilizzo quotidiano cumulativo per gli spostamenti tra le zone 1 e 2 aumenterà di 30 centesimi, passando a £ 4,95, lo stesso prezzo di tre corse singole. Tutti gli altri costi per gli spostamenti, quelli fino alle zone 9 o anche via treno gestiti da compagnie private, aumenteranno sempre in maniera proporzionale.

Si tratta del primo aumento apportato dalla TFL dal 2016 da quando, il sindaco Sadiq Khan appena entrato in carica, ha scelto per il congelamento delle tariffe nel corso degli anni a seguire, attuando anche la politica dei viaggi illimitati sui bus all’interno dell’ora dal primo viaggio.

Ma la pandemia ha dato un duro colpo alle casse dell’azienda pubblica dei trasporti e l’aumento delle tariffe a partire dal primo marzo è risultata una scelta obbligata per non far andare in eccessiva sofferenza economica la TFL.