Dal 1 Settembre niente piú quarantena per i vaccinati che arrivano in Italia dal Regno Unito

A partire dal prossimo 1 settembre non sarà piú necessario effettuare una quarantena di 5 giorni per chi arriva in Italia dal Regno Unito, a condizione di avere completato il ciclo vaccinale e aver presentato un test negativo.

Lo ha annunciato il Ministro Roberto Speranza su Twitter scrivendo di avere appena firmato l’ordinanza di proroga delle misure di controllo Covid per gli arrivi dall’estero, e specificando di non avere esteso le misure restrittive attualmente previste chi arriva dal Regno Unito. Misure che al momento prevedono una mini-quarantena di 5 giorni, l’obbligo di notificare il proprio arrivo alle autorità sanitaria di zona, e l’effettuazione di un test allo scadere della quarantena.

“Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo.“

