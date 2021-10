Da oggi niente test del tampone per chi dall’Italia giunge in UK se si è “fully vaccinated”

Connect on Linked in

Da oggi si elimina un passaggio per tutti coloro che dall’Italia, e più in generale dai paesi ex Ambra, vogliono giungere nel Regno Unito: non servirà più fare il test del tampone prima della partenza.

Questo è valido solo per coloro che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino per i quali rimarrà ancora l’obbligo di prenotare un test del tampone da effettuare il secondo giorno dall’arrivo in UK, il quale codice di prenotazione dovrà essere inserito nel locator form da compilare sempre prima della partenza.

Per quanto riguarda proprio il Day 2 test, ad oggi è ancora richiesto un PCR, considerato il più costoso in commercio, mentre secondo indiscrezioni il governo britannico da fine mese dovrebbe richiedere semplicemente un più economico lateral flow test.

Come ulteriore richiesta, è necessario sia prima della partenza mostrare il Green Pass se si giunge da uno dei paesi dell’Unione Europea, o un altro tipo di Covid pass se si proviene dagli altri paesi inseriti nella ex lista Ambra.

Mentre per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale o hanno solo ricevuto una dose rimane l’obbligo del test del tampone 72 ore prima della partenza, la prenotazione di un doppio test al secondo e ottavo giorno dall’arrivo, preceduti sempre dal compilamento del locator form nel quale va inserito il codice di prenotazione del kit, e l’obbligo di rispettare 10 giorni di auto isolamento, che possono essere ridotti a 5 in caso si voglia prenotare un altro test del tampone definito test to release.

L’aggiornamento completo delle leggi entrate in vigore oggi in materia di ingressi in UK può essere consultato a questo link.