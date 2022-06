Da oggi niente più green pass per entrare in Italia

Connect on Linked in

L’Italia si apre ancora di più ai turisti stranieri in vista dell’arrivo della bella stagione. Proprio da oggi, primo giugno, si alleggeriranno ancora di più le restrizioni in materia di anti-Covid .

Il Ministero della Salute ha reso noto che non servirà più il green pass per fare ingresso in Italia. L’ordinanza del Ministro che prevede la Certificazione Verde Covid-19 per entrare in Italia è di fatto scaduta nella giornata di ieri lo stesso ministero ha annuncia che “non verrà prorogata“.

L’obbligo di mascherina al chiuso dovrebbe cadere, invece, il 15 giugno per teatri e cinema. La norma sarà mantenuta per gli esami scolastici, di terza media e di maturità. L’obbligo dovrebbe rimanere però nei trasporti, almeno per quelli a lunga percorrenza.

L’obbligo di Green Pass sta sparendo un po’ in tutta Europa. Tra i paesi Ue il certificato rimane obbligatorio solo in Germania, Francia, Spagna e Portogallo, ed è sparito in tutti gli altri, come pure qualsiasi prova di guraigione o test Covid negativo.

Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.