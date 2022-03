Da oggi le uova “free-range” non sono più disponibili sul mercato britannico

Connect on Linked in

Da oggi le uova provenienti da galline allevate all’aperto non sono più disponibili nei supermercati britannici dopo che un focolaio di influenza aviaria ha tenuto gli animali al chiuso questo inverno.

Ciò significa che ora tutte le uova saranno etichettate come “provenienti da allevamento al chiuso”, o barn eggs per dirla all’inglese. Si tratta di un virus che non ha nessun effetto sull’uomo.

Potrebbe essere una notizia di poco conto, ma se si considera la criticità generata da H5N8, questo il codice dato dagli esperti per identificare il ceppo di influenza, allora si capisce anche il danno che sta generando all’indotto.

Secondo i dati ufficiali, nel Regno Unito nel corso del 2021 si sono consumate 13.5 miliardi di uova, il 92% prodotte all’interno del paese, il rimanente (1.4 miliardi) proveniente da altri territori extra UK.

Quando il ceppo H5N8 dell’influenza aviaria ha iniziato a diffondersi alla fine dello scorso anno, il governo ha emesso una guida per l’istituzione di zone di controllo delle malattie che limitassero il movimento del pollame.

Le leggi dell’Unione Europea (anche se l’UK non ci fa più parte ma ha scelto di continuare ad adottarle per l’alto livello di controllo), affermano che le galline possono essere tenute al chiuso per un massimo di 16 settimane e le loro uova sono ancora etichettate come “da galline allevate all’aperto”. Ora che la soglia delle 16 settimane è giunta al termine, l’etichetta è stata cambiata con la nuova denominazione.

Sempre secondo la normativa vigente, ricordiamo che le uova immesse sul mercato si differenziato in tre tipologie: “uova da galline allevate all’aperto” significa che le uova provengono da galline che sono in grado di vagare liberamente nel cortile di una fattoria, anche all’aperto; “uova da galline allevate al chiuso” significa che le galline sono sempre tenute all’interno ma sono in grado di muoversi liberamente in grandi spazi; “uova da galline in gabbia” ossia che le galline sono tenute in gabbia e non sono in grado di vagare liberamente. Come si può immaginare, è la prima categoria quella più richiesta dai consumatori britannici.

Secondo gli organismi britannici addetti al controllo, le uova allevate all’aperto saranno nuovamente disponibili sul mercato una volta revocate le misure attuali che confermeranno l’abbassamento della pericolosità del focolaio generato dell’influenza aviaria.