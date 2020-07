Da Napoli a Londra, il videoracconto del ritorno nel paese europeo maggiormente segnato dal coronavirus

Connect on Linked in

Tra mascherine e social distancing l’industria aerea torna a volare. Difficile parlare di una vera ripartenza, piuttosto di una lenta ripresa. Pochi i voli attivati, limitate le presenze di viaggiatori e turisti. Abbiamo ripercorso il tragitto che da Napoli ci aveva condotto a Londra nel pre-lockdown per vedere come gli hub italiani e inglesi stanno reagendo all’allentamento delle misure.

Diverse le novità messe in campo. Ad aspettare i viaggiatori nel primo step verso l’imbarco, c’è un sistema di sanificazione che anticipa i controlli. Filo conduttore dell’intera esperienza sono le misure di social distancing. I percorsi interni e le sedute sono tutte segnate con adesivi. Il distanziamento sociale è diventato la normalità, a cui i viaggiatori sembrano ormai essersi abituati.

A renderlo più facile, va segnalato, è la limitata presenza di turisti. A viaggiare sono prevalentemente residenti nel Regno Unito che, approfittando dell’allentamento della misura della quarantena in rientro in terra britannica, tornano in Italia per visitare familiari e parenti, o giovani lavoratori che rientrano in UK per la riapertura di pub e ristoranti.

Tutti indossano rigorosamente mascherine e fanno utilizzo di gel igienizzante nelle postazioni installate lungo il tragitto che conduce ai gate.

È azzerato, invece, il distanziamento sociale sugli aerei, che volano nella loro massima capienza, anche se in misura limitata. A partire ed atterrare sono solo 54 voli al giorno.

A Londra l’esperienza non è dissimile: costanti rimandi al social distancing e presenze ridotte. L’aeroporto di Stansted è vuoto: la conferma oltre che visiva l’abbiamo al controllo passaporti che si svolge in pochi secondi per l’assenza totale di fila. Si impiegano davvero pochi istanti per rientrare nella capitale ingelse e scegliere tra treno e auto per proseguire il proprio viaggio nel primo territorio europeo segnato dal covid-19 per numero di contagiati e vittime.

A conti fatti, siamo lontani dal concetto di normalità, ma possiamo dirci vicini ad una graduale ripresa.









