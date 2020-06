Da lunedì in Inghilterra obbligo di mascherina su mezzi pubblici e Uber

Connect on Linked in

L’inizio della prossima settimana sarà cruciale per l’Inghilterra perché coinciderà con una nuova fase dove da una parte si allenteranno le misure restrittive, con l’apertura delle attività commerciali non essenziali, dall’altra si imporrà di indossare la mascherina sui mezzi pubblici.

Una precauzione che è stata adottata anche da Uber, il colosso dei trasporti privati su auto, che renderà la mascherina obbligatoria per tutti i suoi autisti e per i viaggiatori.

Nel caso degli autisti, quest’ultimi dovranno cambiare addirittura la foto nel loro account affinché una volta ricevuta la prenotazione dal cliente, quest’ultimo potrà effettivamente ottenere una confermare visiva che il driver si sta attenendo alle regole. Lo stesso varrà all’opposto, se un cliente dovesse presentarsi senza mascherina, potrà ricevere il rifiuto a salire a bordo.

Medesimo atteggiamento per il personale dei trasporti pubblici che potranno bloccare i pendolari che non indosseranno la mascherina all’ingresso delle stazioni, Tube o treni, e allo stop dei bus. Inoltre si sta lavorando a livello governativo su una riduzione della distanza di sicurezza, ad oggi di 2 metri nel Regno Unito, quando nel resto dell’Europa è di 1 metro, per permettere ai mezzi pubblici di poter trasportare più persone durante i singoli viaggi agevolando anche una più veloce ripresa del rientro al lavoro per centinaia di migliaia di persone

Indossare la mascherina rimane comunque l’aspetto sul quale le autorità pubbliche stanno puntando maggiormente per far scendere ancora di più la curva dei contagiati e delle vittime (291,409 contagiati e 41.279 vittime in ambito ospedaliero ad oggi in tutto il Regno Unito). Secondo studi recenti, imporre questo particolare dispositivo potrebbe far ridurre la diffusione del coronavirus anche del 40% nel medio, lungo termine.

Tanto che anche molte attività commerciali in UK stanno seguendo la medesima strada, chiedendo (perché per legge non possono ancora imporlo) ai clienti di indossare la protezione facciale ancor prima di entrare nel negozio.

