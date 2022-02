Si torna alla normalità: niente piú auto isolamento per i positivi al Covid

Connect on Linked in

Da giovedì, 24 febbraio, niente più auto isolamento in caso di positività da Covid. Arriva l’ufficialità di quanto aveva annunciato il primo ministro britannico alcune settimane fa riguardo l’emergenza sanitaria legata alla diffusione da Covid. E’ stato lo stesso Boris Johnson ad averlo detto pochi minuti fa di fronte ai parlamentari di Westminister.

L’annullamento della restrizioni varrà solo per l’Inghilterra, la scelta di seguire o meno la scelta di Londra dipenderà dai singoli governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Verrà quindi a cadere l’obbligo, anche per chi non è completamente vaccinato, di mettersi in autoisolamento dopo un contatto ravvicinato con un positivo. Fino al 1 aprile, tuttavia, a chi risulterà positivo verrà ancora consigliato di rimanere a casa.

“Incoraggeremo le persone con i sintomi del Covid-19 ad esercitare la responsabilità personale, così come incoraggiamo le persone che potrebbero avere un’influenza a considerare anche gli altri“, ha detto il premier che ha poi aggiunto che la fine delle restrizioni farà tornare la libertà per i cittadini e “segnerà un momento di orgoglio mentre impareremo a vivere con il Covid“.

Il piano, ha anticipato ancora Johnson in una dichiarazione diffusa da Downing Street, permetterà alla società britannica di “andare verso il ritorno alla normalità” dopo “uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese“. Ed è stato reso possibile grazia al successo del piano di vaccinazione che ha messo il Paese “nella posizione di considerare la revoca di tutte le restrizioni“.

La pandemia comunque, sottolinea ancora il primo ministro, “non è finita ed imparare a vivere con il Covid significa assumere un approccio cauto che permetta di mantenere un sistema di controllo e misure di emergenza che possono essere adottate se necessario per rispondere a nuove varianti“. Il nuovo piano prevede anche che si riduca in modo sensibile il numero dei tamponi, dopo che è stato riscontrato che solo nel mese di gennaio sono stati spesi 2 miliardi di sterline per i test.

E’ stato fatto anche un annuncio attorno alla quarta dose del vaccino anti Covid in arrivo da questa primavera nel Regno Unito per tutti gli over 75 e le persone vulnerabili dai 12 anni in su, a seguito delle analisi portate avanti dai consulenti governativi della campagna vaccinale, le cui raccomandazioni verranno trasformate più avanti in date precise dal gabinetto di Boris Johnson.

Gli stessi consulenti hanno inoltre reso noto un piano, già delineato con il governo, per estendere ulteriormente in autunno l’offerta della quarta dose booster ad altre fasce di età.

Ad oggi coloro che hanno ricevuto la terza dose rappresentano il 66% della popolazione britannica dai 12 anni in su, 85% due dosi e il 91% almeno una.