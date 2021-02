Covid, l’ingresso in UK ora costa £210 per il travel test package

Connect on Linked in

Il governo britannico ha aggiornato le nuove misure restrittive per gli arrivi nel Regno Unito, rispondendo anche a tutti coloro che chiedevano maggiori spiegazioni sulla questione dei tre tamponi, ora obbligatori, per poter entrare in UK via mare, treno, auto o cielo.

Il primo tampone è da effettuare al momento della partenza direttamente nel paese di provenienza, mentre il secondo e il terzo rispettivamente al secondo e ottavo giorno dall’arrivo durante i dieci giorni di quarantena obbligatoria (che possono essere trascorsi a casa propria o di conoscenti) che vanno comunque rispettati a prescindere da qualsiasi paese del mondo si giunga.

A tal proposito è stato ideato un “travel test package” che, al costo complessivo di £210, permette al viaggiatore di prenotare ed effettuare tutti i tamponi come richiesto dalla legge.

La prenotazione potrà avvenire direttamente sul sito ufficiale del governo (attualmente in allestimento ma entro la giornata di oggi, giovedi, sarà funzionante, come riportato nella stessa pagina) e offrirà una lista di laboratori e sistemi per effettuare i tamponi nel secondo e ottavo giorno.

Rimane anche valida la possibilità di accorciare la quarantena, effettuando il secondo tampone non più all’ottavo giorno, bensì al quinto, sempre facendosi carico del costo del test.

Le nuove regole per gli arrivi, sopra descritte, entreranno in vigore da lunedi prossimo, 15 febbraio, e riguarderanno coloro che giungeranno da ogni parte del mondo, ad esclusione di quei paesi inseriti nella Red List.

In quest’ultimo caso, infatti, scatta l’obbligo di scontare la quarantena in strutture alberghiere convenzionate e sorvegliate, con una spesa sempre a carico del viaggiatore che si aggira sulle £1,750.

A questo indirizzo tutte le informazioni riguardanti il travel test package, mentre qui la lista dei 33 paesi dove è obbligatoria la quarantena in albergo una volta giunti in UK.

