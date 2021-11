Covid, la nuova variante preoccupa. Downing Street: “Nessuna restrizione per il momento”

Connect on Linked in

Una nuova variante del coronavirus sta mettendo in allerta l’intera Europa. Anche il Regno Unito sta adottando un “approccio incentrato sulla sicurezza“, come ha dichiarato in una nota ufficiale Downing Street, riferendosi alla nuova variante individuata per la prima volta in Sudafrica, dal nome scientifico B.1.1.529, tanto da inserire sei paesi dell’Africa meridionale nella lista rossa dei viaggi, quelli da dove è previsto una volta giunti in UK il rispetto di una quarantena di dieci giorni in alberghi ad hoc.

A preoccupare maggiormente è l’efficacia dei vaccini. “I sieri attualmente in circolazione saranno quasi certamente meno efficaci contro la nuova variante“, questo quanto affermato dal biologo James Naismith, direttore del Rosalind Franklin Institute dell’università di Oxford, dicendo che “è una brutta notizia, ma non è il giorno del giudizio“.

Secondo Naismith le mutazioni nella variante suggeriscono che potrebbe diffondersi più rapidamente. E quindi “raggiungerà inevitabilmente il Regno Unito, ma il divieto di viaggio ritarderà il suo arrivo forse di qualche settimana“.

Sono anche molti altri gli scienziati che hanno lanciato l’allarme sulla nuova variante individuata l’11 novembre in Botswana, che ha un “enorme numero di variazioni” che potrebbero permettere al virus di aggirare l’immunità. Finora sono solo 10 casi, in tre Paesi, confermati che contiene 32 variazioni della proteina spike, la parte del virus che la maggior parte dei vaccini usano per creare l’immunità contro il Covid.

Oltre ai tre casi in Botswana, la variante è stata individuata in Sudafrica, in sei casi, ed ad Hong Kong, in un paziente appena rientrato dal Sudafrica. Al suo arrivo ad Hong Kong l’uomo era risultato negativo al tampone, ma è risultato positivo due giorni dopo, mentre faceva la quarantena.

Intanto la comunità scientifica si è già attivata per cercare di completare in fretta l’identikit di questa nuova variante. Thomas Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra, sottolinea sul suo profilo Twitter che “l’incredibile numero di mutazioni della proteina Spike suggerisce che questa variante potrebbe destare preoccupazione” per l’ipotetica capacità di sfuggire a molti degli anticorpi monoclonali noti.

Al momento, però, sono ancora troppo pochi i dati disponibili per trarre delle conclusioni: la diffusione della variante sembra essere ancora limitata e non ci sono prove di laboratorio che ne dimostrino la reale trasmissibilità ed elusività.

Per tale motivo che il governo britannico non pensa di far fronte alla nuova variante facendo scattare il piano B, che prevede una serie di restrizioni per contenere la diffusione del virus. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, sottolineando che il numero di casi confermati della mutazione è basso, nessuno è stato identificato finora nel Regno Unito, e le possibilità che qualcuno ne sia già affetto nel Paese “rimangono piccole“. Il piano B vedrebbe un ritorno al lavoro da casa, l’uso obbligatorio della mascherina e il ricorso all’NHS Covid Pass per accedere ai luoghi al chiuso o prendere parte agli eventi con presenza di pubblico.

Il paese intanto accelera sulla campagna vaccinale, in particolar modo sulla terza dose, o booster come viene chiamata nel paese: ad oggi il 28% della popolazione dai 12 anni in su l’ha già ricevuta, mentre l’88% ha ricevuto almeno una dose e l”80% entrambe. Rimane comunque ancora alto il numero di contagiati su base quotidiana, nell’arco delle ultime 24 ore sono 47.240 coloro risultati infetti, con 147 vittime e 745 nuovi ricoveri.