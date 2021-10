Covid, in UK risalgono i contagi. Per governo e autorità sanitarie “Niente panico!”

Connect on Linked in

Il Regno Unito è alle prese con una nuova crescita di casi di Covid-19 che ha fatto schizzare la media giornaliera a quasi 50mila casi registrati nell’arco delle ultime 24 ore, con Ipswich ad avere registrato il più alto tasso di infezioni in Inghilterra.

In questa antica cittadina portuale del Suffolk, l’incidenza nell’arco di sette giorni è arrivata a 854,5 casi ogni centomila abitanti, con una crescita del 25% in una settimana quando nel resto del paese l’incidenza è di 436 casi su 100mila.

Dati che sembrano non mettere particolarmente in agitazione Downing Street, dal quale è già giunta la conferma che non c’è il rischio nell’imminente futuro di dover attuare nuove misure restrittive per abbassare la curva pandemica.

Lo stesso prima ministro ha oggi dichiarato che “l’impatto del Coronavirus resta per ora sotto controllo grazie ai vaccini, malgrado l’impennata dei contagi giornalieri nelle ultime settimane, ma occorre intensificare l’azione per rilanciare i programmi vaccinali sia nei riguardi di quel 20% di popolazione che non si è ancora immunizzata pur potendolo fare, sia con l’accelerazione della somministrazione della terza dose prevista nella stagione autunnale e invernale per le persone vulnerabili e tutti gli over 50″.

Johnson ha sottolineato anche come la curva dei ricoveri negli ospedali britannici resti “complessivamente piatta” aggiungendo che “qualunque piano B, con ipotetico ripristino di alcune restrizioni in inverno, non sarà preso in esame a meno che la pressione sugli ospedali del servizio sanitario nazionale torni a impennarsi ai livelli insostenibili come nelle precedenti ondate della pandemia“.

Le stesse autorità sanitarie britanniche hanno confermato di tenere sotto stretta osservazione una nuova mutazione della variante Delta del virus SarsCoV2 che sta causando un numero crescente di infezioni. E’ quanto si apprende dalla BBC, secondo cui l’incidenza della sottovariante, classificata come AY.4.2 e da alcuni considerata come una nuova tipologia di Delta Plus, è relativa al 6% delle infezioni registrate, quindi molto limitata.

Sono in corso studi per comprenderne la pericolosità ma secondo il professor Francois Balloux, direttore dell’UCL Genetics Institute, la sua capacità di trasmissione sarebbe al massimo il 10% superiore alle altre mutazioni del virus e comunque è molto improbabile che attecchisca su larga scala o sfugga alla copertura dei vaccini.

Al momento infatti viene classificata con un basso livello di rischio e non è stata inserita negli elenchi delle varianti più pericolose. “In questa fase direi di aspettare e vedere, niente panico! – ha affermato Balloux -. Potrebbe essere leggermente più trasmissibile, ma non è qualcosa di assolutamente disastroso come abbiamo visto in precedenza“.