Covid: in UK aumentano le infezioni. Per il ministro della salute: “Situazione sotto controllo”

Il Regno Unito si appresta a vivere una crescita delle infezioni da Covid. La conferma giunge dall’andamento della curva pandemica che ha registrato nel corso degli ultimi giorni un aumento del 50% rispetto ai sette giorni precedenti: alla data dell’11 marzo erano infatti 399.820 i nuovi contagi, rispetto ai 143.956 (+56.3%) del venerdì della settimana prima.

Fortunatamente rimangono stabili i numeri delle vittime, 730, 20 in più rispetto al periodo precedente con una crescita del 2.8%, anche se ovviamente molto significativo come dato, e i numeri legati ai nuovi ricoveri: 9,475 con una crescita del 16.9% nei sette giorni precedenti, che in termini assoluti significa 1.369 nuove ammissioni ospedaliere.

Ulteriore conferma arriva anche dal ministro della Salute Sajid Javid che proprio nelle ultime ore ha affermato: “Dobbiamo prepararci a un aumento delle infezioni da Covid dopo l’allentamento delle restrizioni”. Ha poi aggiunto: “UK rimane comunque in una posizione molto buona se inserito in un quadro generale, ma ci si aspettava un aumento dei tassi di infezione. E infatti i numeri stanno confermando le nostre previsioni“.

Alla domanda sulla nuova variante Deltacron identificata, e se potrebbe destare preoccupazione nel breve futuro, Javid ha tenuto a precisare in un’intervista alla BBC di non essere particolarmente preoccupante perché circa il 99,9% delle infezioni nel Regno Unito sono generate dalla variante Omicron.

Spostando l’attenzione alla campagna vaccinale, ricordiamo che ad oggi il 91% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto la prima dose, l’85% la seconda e il 67% la terza.

Nel frattempo si parla anche di quarta dose da inoculare con l’arrivo della primavera per rafforzare la protezione delle persone più vulnerabili. Il nuovo booster sarà offerto agli adulti dai 75 anni in su, ai residenti delle case di cura e agli immunodepressi di età superiore ai 12 anni e a rischio molto più elevato di contrarre il coronavirus in forma grave.

Ci vorrà quindi tempo prima che la quarta dose sarà inoculata anche al resto della popolazione.