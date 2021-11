Covid in UK, anche per gli ultra quarantenni disponibile la terza dose

Connect on Linked in

Si abbassa l’età di coloro che nel Regno Unito sono elegibili per la terza dose di vaccino contro il Covid-19. Lo ha stabilito il governo britannico che ha esteso i suoi programmi di richiamo anche agli over 40 sperando di evitare una nuova ondata di infezioni durante i mesi invernali più freddi, in particolar modo durante le festività di Natale.

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione ha affermato che ora le persone di età compresa tra 40 e 49 anni potranno beneficiare di un richiamo a cinque mesi dall’ultima dose. La stessa commissione ha anche consigliato una seconda dose del vaccino ai ragazzi di 16 e 17 anni.

“Entrambi questi aggiornamenti sulla campagna vaccinale sono importanti per massimizzare la nostra protezione contro questo virus. Ed esorto fortemente chiunque abbia i requisiti per questi vaccini a vaccinarsi”, ha dichiarato Wei Shen Lim del JVCI, Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ossia il comitato tecnico scientifico di Downing Street.

“Il Regno Unito ha scorte sufficienti di vaccini per attuare questi cambiamenti”, ha aggiunto il consulente del governo britannico e vice capo della Sanità inglese, Jonathan Van-Tam. “E’ un’ottima notizia il fatto che sia stata autorizzata la terza dose del vaccino contro il coronavirus per gli over 40“. Ne è convinto anche il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha sottolineato come nei reparti di terapia intensiva degli ospedali britannici finiscano i malati di Covid-19 che non si sono vaccinati.

Il premier britannico ha anche sottolineato che “se si riesce a ottenere il richiamo, l’immunità torna subito al 95 per cento”.

“Quello che dobbiamo riconoscere certamente è che c’è una tempesta di infezioni là fuori in alcune parti d’Europa dove i contagi aumentano molto rapidamente in alcuni dei nostri amici continentali”, ha aggiunto. “Dobbiamo solo riconoscere che c’è sempre il rischio che una bufera di neve possa venire di nuovo da Est, man mano che i mesi si fanno più freddi”, ha proseguito il premier britannico sottolineando che “la migliore protezione per il nostro Paese è che tutti vadano avanti e ottengano quel booster“.

Passando ai numeri, nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 38.263 nuovi contagi confermando ancora un andamento stabile della pandemia in UK evidenziata anche dal numero delle vittime che rimane sempre attorno alle 200 su base quotidiana (201 nell’ultimo giorno), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 778 nuovi.

L’88% della popolazione dai 12 anni in su ha già ricevuto una dose di vaccino, l’80% entrambe e il 23.5% anche la terza.

Per prenotare la terza se si rientra nei canoni di coloro autorizzati già a farlo, si può consultare il sito internet ufficiale dell’NHS.