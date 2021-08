Covid in UK, pronta la terza dose per milioni di persone al rintro dalle vacanze

Connect on Linked in

Il rientro dalle vacanze per molti britannici, soprattutto i più anziani, sarà all’insegna della terza dose di vaccino. Downing Street settimana fa, il governo si prepara al piano per la somministrazione della nuova dose anti Covid a partire da settembre alle persone più vulnerabili: anziani, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria.

Il viceministro responsabile per la campagna vaccinale, Nadhim Zahawi, il quale aveva preannunciato questa intenzione già un paio di mesi fa, ha aggiornato negli ultimi giorni un gruppo di deputati al riguardo, indicando l’obiettivo di garantire dopo l’estate una disponibilità potenziale nel Regno Unito di quasi 2,5 milioni di ulteriori dosi alla settimana in grado di rafforzare l’immunità a chi ne avrà bisogno, in particolare contro la minaccia legata ad attuali o future varianti del coronavirus.

Un portavoce del ministero della Sanità ha da parte sua confermato oggi che l’esecutivo si sta al momento “preparando a un piano di richiami” vaccinali ulteriori e che i consulenti medico-scientifici del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) hanno già elaborato una prima “raccomandazione ad interim” sulle categorie prioritarie da coprire in autunno con un possibile terzo vaccino. Ma ha aggiunto che i dettagli d’una decisione finale saranno resi pubblici “a tempo debito“, anche sulla base di studi ad hoc tuttora in corso sull’efficacia immunitaria dei diversi vaccini.

Il portavoce ha spiegato che il governo Johnson si propone di assicurare prima dell’arrivo dell’inverno che milioni di persone vulnerabili mantengano la stessa protezione ottenuta con la prima e la seconda dose del vaccino.

Nel frattempo, oggi è scattata la nuova fase di alleggerimento delle restrizioni per chi proviene dall’estero. Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra giunto dai 27 stati membri dell’Unione Europea e dagli Stati Uniti, con l’obbigo di essersi sottoposto ad entrambi i vaccini nel paese d’origine.

La misura è scattata alle 4 di stamattina come previsto malgrado le critiche dell’opposizione laburista che si dice ancora preoccupata dal livello di diffusione dei contagi alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito al di là del calo graduale degli ultimi giorni.

L’alleggerimento vale anche per coloro che viaggiano dall’Italia, ma per ora non dalla Francia, esclusa a causa del timore di rischi legati alla ricomparsa di un’ulteriore mutazione del coronavirus, la cosiddetta variante Beta, individuata per la prima volta in Sudafrica e considerata più resistente ai vaccini attuali.

In termini di reciprocità i 2 vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l’esenzione all’isolamento precauzionale per chi viaggia dall’isola verso 19 Paesi UE, ma non ancora verso l’Italia dove invece la certificazione dei vaccini somministrati oltre Manica vale per tutti come equivalente del green pass europeo, laddove richiesto, una volta esaurita la quarantena di 5 giorni d’ingresso nella Penisola.