Covid, il lockdown in UK andrà avanti almeno fino al 22 febbraio

Il premier Boris Johnson ha detto oggi a Westminster che le prime revisioni del terzo lockdown in atto in tutto il paese saranno fatte non prima del 22 febbraio.

Ci vorrà quindi ancora un mese prima che il governo riveda le condizioni per un graduale alleggerimento delle restrizioni attuali. Mentre ha aggiunto che le scuole non saranno riaperte neppure dopo la fine delle tradizionali vacanze di febbraio, e almeno fino al 6 marzo.

Inoltre sempre oggi, durante il settimanale appuntamento del Question Time, ha anche anticipato delle nuove misure riguardanti gli arrivi da paesi a rischio, restrizioni poi confermate nelle ore successive da Priti Patel, ministra dell’Interno attraverso una comunicazione ufficiale.

Si tratta dell’obbligo di quarantena di 10 giorni senza eccezioni in strutture di tipo alberghiero sorvegliate e messe a disposizione dal governo britannico. Una misura che riguarda gli arrivi da 22 specifici paesi, tra i quali figurano Brasile, Portogallo e Sudafrica. Si tratta di territori dove è stata rilevata una nuova variante del virus.

Patel ha aggiunto anche che l’ingresso sarà rifiutato da subito a chiunque arrivi in UK senza però essere ufficialmente residente nel paese, e che la quarantena in hotel varrà invece per chi invece ha il diritto di rientrare non appena gli hotel predisposti ad hoc saranno pronti.

Il ministro ha anche ribadito che viaggiare per ragioni non strettamente necessarie legate al lavoro o sanitarie è da oggi illegale, e quindi soggetto a tutte le conseguenze dal punto di vista penale.

