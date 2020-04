Coronavirus, l’emergenza che sta mettendo in forte crisi anche l’editoria britannica

Connect on Linked in

La situazione dei media durante l’epidemia del coronavirus sembra un paradosso: in un momento storico dove il bisogno di informazione di qualità è più necessario che mai, sono proprio i giornali tra i più colpiti dalla crisi.

Se da un lato infatti impennano le visite a giornali online e gli ascolti in radio e televisione, a crollare sono principalmente i ricavi pubblicitari sui giornali di carta e sull’online, fondamentali per la sopravvivenza delle compagnie editoriali.

Nel Regno Unito come in molte altre parti del mondo, l’annullamento di eventi sportivi e culturali a seguito delle misure di lockdown e social distancing imposte dal governo ha portato infatti ad un crollo della pubblicità senza precedenti. Secondo il quotidiano The Guardian, i giornali britannici potrebbero perdere oltre 50 milioni di sterline in inserti pubblicitari solo sull’online. Questo ha avuto un impatto notevole sulla distribuzione e pubblicazione dei principali quotidiani in Gran Bretagna, che sono ricorsi a grandi trasformazioni per stare al passo coi tempi e garantire comunque un servizio d’informazione.

È il caso dell’ Evening Standard, quotidiano locale londinese normalmente diffuso gratuitamente all’entrata di stazioni e supermercati della capitale, e il cui guadagno finanziario deriva per oltre l’80% dalla pubblicità. Nonostante la crisi, il giornale va ancora in stampa ma il numero di copie è stato ridotto di un terzo, il numero di pagine assottigliato e l’ES Magazine sospeso per i prossimi due mesi. Inoltre, per la prima volta nella storia del giornale, il giornale ha introdotto un servizio delivery che distribuisce una copia porta a porta nelle zone 2 e 3 di Londra. Notevolmente ridotto lo staff: un numero significativo di reporter è stato messo “in furlough” (schema simile alla cassa integrazione italiana) e il salario dello staff che rimane operativo è stato ridotto del 20%.

Diversa la decisione del quotidiano finanziario rivale CityAM, dal format pressoché identico a quello dell’Evening Standard ma che, contrariamente a quest’ultimo, da metà marzo ha sospeso interamente la sua edizione cartacea puntando esclusivamente su quella online. I reporter, ai quali inizialmente era stata comunicata la riduzione della paga della metà, usufruiranno anche essi dello schema messo in atto dal governo per aiutare le aziende in crisi e verranno pagati l’80% dello stipendio.

Cambiamento drastico anche per il magazine gratuito e promotore di eventi a Londra TimeOut London che, per la prima volta nei suoi 52 anni di storia, ha interrotto il cartaceo ed è ora disponibile solo online. Ha anche cambiato nome – da TimeOUT a TimeIN – per incitare i lettori a seguire le linee guida del governo e “restare a casa”, e promuove giorno per giorno una serie di eventi da seguire in streaming.

La situazione non è certo migliore per i quotidiani a pagamento, già notoriamente in crisi da tempo contro la rivoluzione del digitale, e che ora si ritrovano a fare i conti con un calo ancora più drastico della domanda. Tra i fedeli al cartaceo ci sono soprattutto gli anziani che, costretti all’autoisolamento dal governo britannico, rinunciano ad uscire anche solo per comprare il giornale.

Per molti quotidiani locali in particolare, è una lotta alla sopravvivenza. Ben 12 quotidiani locali di proprietà della società JPI Media hanno già cessato le pubblicazioni, mentre un sondaggio da parte della News Media Association (NMA) ha rivelato che circa la metà dei publishers locali si vedrà costretta a tagliare dei posti di lavoro nelle prossime quattro settimane a meno di un intervento del governo.

A quest’ultimo ci ha pensato l’azienda di ricerca sui media Enders Analysis, che in un report dove stima che il calo delle vendite potrebbe portare a danni economici pari a 100milioni di sterline, chiede al governo di introdurre un pacchetto di misure economiche di emergenza e salvaguardia contro la chiusura dei giornali. Intanto, JPI Media già da gennaio ha lanciato sui social l’hashtag #buyapaper per invitare i lettori a comprare almeno un giornale cartaceo durante la passeggiata o ora di esercizio fisico quotidiano concessa.

Un piccolo gesto per la salvaguardia del servizio pubblico, in un momento dove l’informazione è necessaria che mai.

@AgostiniMea

