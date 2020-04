Coronavirus: se l’UK seguisse il modello Wuhan il lockdown terminerebbe il 7 giugno

Connect on Linked in

Se tutti i paesi maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus dovessero seguire il modello Wuhan, i lockdown durerebbero molto di più di quanto previsto dai singoli governi.

Il sistema adottato dalla città cinese è stato infatti il primo a prevedere un blocco totale delle attività e l’imposizione dell’autoisolamento a tutta la popolazione, ancora prima che fosse messo in campo dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna e via via dagli altri paesi interessati all’emergenza sanitaria, compresi Regno Unito e Stati Uniti.

I risultati hanno poi dato ragione a Wuhan tanto che non si sono più registrati contagi e la vita è tornata a scorrere normalmente, anche se con tutti i presidi di sicurezza richiesti: mascherine, guanti, disinfettanti e dove possibile il rispetto delle distanze di sicurezza.

Ma il blocco totale quanto è effettivamente durato? A Wuhan dal 23 gennaio all’8 aprile, circa 12 settimame, quasi tre mesi. E se lo stesso fosse adottato dagli altri paesi? In Italia il lockdown, partito il 10 marzo, dovrebbe finire il 25 maggio e non i primi del mese prossimo come preventivato dall’esecutivo di Conte. In Spagna dove le restrizioni sono iniziate il 14 marzo si potrebbe tornare a una situazione quasi normale il 29 maggio, a New York dove il blocco è partito il 22 marzo la data di riapertura della città dovrebbe essere il 6 giugno.

Mentre nel Regno Unito, l’ultimo dei grandi paesi ad aver adottato le misure restrittive a partire dallo scorso 23 marzo, il lockdown dovrebbe addirittura terminare il 7 giugno se si seguisse il modello Wuhan.

A dirlo una ricerca condotta da Data Media Hub (think tank italiano su editoria e digitale) che ha messo a paragone proprio i comportamenti governativi adottati dai vari paesi con quelli messi in campo nel luogo dove è stato registrato il primo focolaio di covid-19 e che, ad oggi, può dirsi fuori dall’emergenza.

Rimanendo nel Regno Unito, nel pomeriggio di oggi, alle 5 ora locale, ci sarà una nuova conferenza stampa del governo britannico durante la quale verranno comunicate le novità proprio in materia di lockdown. Si preannuncia un allungamento di altre 3 settimane delle attuali misure restrittive portando la deadline alla prima settimana di maggio.

Sarà sufficiente? Viene da chiedersi, osservando proprio il modello Wuhan che invece pronostica un ritorno alla normalità per il Regno Unito verso il 7 giugno.

I dati dei contagi ad oggi non sono per nulla confortanti, superando la soglia dei 100mila in tutto il paese (l’ultimo dato aggiornato è di 98.476 alle ore 3pm del 15 aprile, con 4.605 nuovi contagi rispetto al giorno prima) e quasi 13mila persone scomparse a causa del coronavirus.

