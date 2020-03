Coronavirus, sconsigliato viaggiare verso l’Italia. Le nuove indicazioni del governo britannico

Connect on Linked in

Il premier Boris Johnson ha tenuto una conferenza fiume per comunicare le nuove indicazioni per contenere il contagio del coronavirus nel Regno Unito. Le prime indicazioni riguardano proprio il rapporto con l’Italia: sconsigliato viaggiare verso il Belpaese nelle prossime settimane a partire già da subito, e per chi giunge si chiede di rispettare un autoisolamento di 14 giorni anche se non si presentano sintomi.

Ad oggi sono più di 25.000 le persone in UK che sono state testate attraverso il tampone, di queste 319 sono risultate positive a seguito di problemi respiratori e attualmente sotto controllo, tre invece hanno perso la vita come conseguenza al contagio al covid-19 che ha peggiorato situazioni salutari in essere già di per sé problematiche.

Il Governo non ha però di fatto preso delle decisioni estreme, come l’annullamento dei grandi eventi di massa, soprattutto sportivi e musicali, chiedendo alla popolazione di continuare a seguire tutte le procedure consigliate per evitare l’infezione: dal lavarsi le mani molto approfonditamente, al tossire e starnutire sempre all’interno di un fazzoletto che deve essere immediatemente gettato via. Per chi comunque presenta dei sintomi influenzali si chiede di rimanere a casa e chiamare il numero 111 per confrontarsi con i medici per capire se prestarsi o meno al test del tampone.

Intanto a Oxford è stato confermato in queste ore il secondo studente risultato positivo al coronavirus ma il sistema universitario della città ha deciso di continuare a tenere i college aperti chiedendo a tutti gli studenti di condurre una normale attività di studio seguendo però le precauzioni nazionali indicate dall’NHS.

Gli esperti sanitari che stanno lavorando a stretto contatto con le massime cariche governative hanno detto che molto probabilmente ci potrebbe essere un cambio di indicazioni per la collettività nel giro di dieci, quattordici giorni. Questo perché se le azioni messe in campo non dovessero contenere la diffusione del contagio, si passerà a una successiva fase che prevederà attività molto più restrittive per l’intera popolazione.

Fino a quel momento, come si usa dire da queste parti, business as usual… andare avanti come sempre.

