Connect on Linked in

Scattano anche in Gran Bretagna maggiori restrizioni contro il coronavirus. Da oggi la popolazione è invitata a non frequentare punti di aggregazione (pub, ristoranti, teatri…), a lavorare da casa se possibile, ed a evitare tutti i contatti e viaggi “non necessari”, mentre in caso di sintomi tutto il nucleo familiare dovrà rimanere in auto-isolamento per 14 giorni.

Ad annunciare le nuove misure è stato il premier Boris Johnson in conferenza stampa (la prima di quella che sara’ una serie giornaliera di appuntamenti con la stampa), affiancato dal suo Chief Scientific Adviser Sir Patrick Vallance e il Chief Medical Adviser Chris Witty.

La misura piú forte è l’invito ad evitare utti i locali pubblici: pub, ristoranti, teatri, cinema, club e musei. Il primo ministro ha inoltre chiesto a tutti i cittadini britannici di evitare il più possibile contatti sociali e di lavorare da casa laddove possibile.

Il Governo ha anche dato indicazioni chiari su assembramenti sociali ed eventi che prevedono un grande numero di persone. Questi eventi non saranno piú supportati dal Governo, per permettere alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari di concentrarsi sull’emergenza.

Johnson ha poi raccomandato lo stop a tutti i viaggi non necessari e ha sottolineato come le misure annunciate oggi debbano applicarsi in modo particolare ad nziani (piu’ di 70 anni di eta’), donne incinte e persone con problemi di salute cronici.

Piú stringenti, infine, le regole di auto-isolamento per coloro che presentano sintomi di coronavirus, tra i quali tosse secca e frequente e febbre alta. L’obbligo di auto-quarantena, fino a oggi relativo solo a chi presentava sintomi, da ora si applica anche ai loro conviventi, anche se non presentano sintomi. Per questo motivo, aumento anche il periodo di isolamento, che passa da 7 a 14 giorni, in modo da coprire il periodo di incubazione anche per chi non presenta sintomi.

Agli abitanti della capitale inglese, Boris Johnson ha chiesto particolare attenzione. Secondo il premier infatti, Londra è avanti di due settimane rispetto al resto del paese per quanto riguarda la diffusione del virus ed è quindi essenziale che i contatti e le uscite siano tenuti al minimo. Si accorcia anche la differenza tra il Regno Unito e l’Italia in termini di diffusione del virus e aumento dei casi. Pochi giorni fa, era stata quantificata in 4 settimane. Oggi, ha detto Witty, è attorno alle 3 settimane.

Infine, è stato anticipato che tutti coloro con problemi di salute e i piú anziani, a partire dal prossimo fine settimane dovranno isolarsi per circa tre mesi.

Una serie di misure a dir poco draconiane per il paese e che secondo gli advisor del Premier dureranno a lungo: rispondendo a una precisa domanda di un giornalista Sir Wallance ha detto molto chiaramente che non si parla di poche settimane, ma bensí di mesi, e anche parecchi.

In questo contesto, sorprende la mancanza dell’obbligo di chiusura per le scuole, che possono rimanere parte. Tra i motivi, ha spiegato Wallance, il fatto che il virus sembra non colpire i bambini. Analogamente, nessuna indicazione precisa per le Università, che comunque stanno in buona parte procedendo ad annunciare chiusure immediate.

Le nuove misure sono state presentate dal Governo come “indicazioni”. Non è prevista nessuna sanzione a chi viola le misure annunciate, ma c’è l’aspettativa che vengano rispettate. “Siamo una democrazione liberale e matura, confido nella responsabilità della gente” ha commentato il premier.

@Agostinimea

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.