Coronavirus, per rientrare un UK obbligatorio compilare un form online

Tutti coloro che entrano nel Regno Unito devono compilare un form online dove specificare i proprio dati e dove si trascorrereà il periodo di vacanza o l’indirizzo di casa, se si vive stabilmente nel paese.

Il documento compilato potrà essere stampato e portato con sé a disposizione delle autorità al controllo passaporti o anche mostrato sul cellulare. Questo vale per qualsiasi modalità scelta per viaggiare: aereo, nave, treno o auto.

Per quanto l’obbligo di fornire questi dati sia in vigore già da settimane, non tutti i viaggiatori e cittadini ne erano a conoscenza, tanto che per alcuni si era protratto più del solito il tempo normalmente impiegato per superare le frontiere, avendo dovuto compilare il form sul posto.

Infatti, la richiesta del documento compilato non avviene sempre, quanto più “a campione”; l’importante che all’interno del sistema informatico del governo britannico ci siano i dati inerenti il flusso dei viaggiatori in ingresso in UK durante queste particolari settimane dove il controllo della pandemia da coronavirus è ai suoi massimi.

Infatti, la nuova politica di Downing Street è quella di mettere in campo tutte le azioni possibili per limitare i contagi, a partire da un monitoraggio più accurato degli ingressi soprattutto da quei paesi dove la diffusione del covid-19 è tornata di nuovo a livelli preoccupanti.

Questo sta a significare che chi giunge da determinati territori c’è l’obbligo del rispetto di un auto isolamento per la durata di 14 giorni. Nella lista ci sono, tra gli altri, Spagna e da domani anche Francia, Olanda, Monaco, Malta e Turchia.

La lista dei paesi sotto osservazione viene aggiornata periodicamente dai ministeri dei Trasporti e della Salute e tutti gli aggiornamenti possono essere trovati sulla pagina ufficiale a questo indirizzo. Mentre a questo indirizzo è possibile trovare il modulo per chi rientra in UK (sia per residenti che turisti) da compilare online, e poi stampare e portare con sé.

