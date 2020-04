Coronavirus, nel Regno Unito più di 10mila contagi in appena tre giorni

Connect on Linked in

Il contagio da coronavirus in tutto il Regno Unito ha subito una impennata negli ultimi giorni, passando dai 48mila casi di lunedì scorso agli oltre 60mila di oggi, di cui solo un quarto (14.355) a Londra con 5.491 morti totali accertate in tutto il paese. I dati giungono dal quotidiano rapporto stilato dal Public Health England insieme al Department for Health and Social Care.

Basandosi sui precedenti di Italia, e poi Francia e Spagna, anche ora nel Regno Unito stanno emergendo tutti gli errori commessi nel non mettere in campo restrizioni massime fin dai primi giorni.

Infatti, stando proprio alla crescita dei contagi in UK e al classico periodo di incubazione del virus che si assesta su una media di due settimane, emerge che tutte le persone attualmente contagiate sono molto probabilmente coloro che qualche weekend fa si sono goduti i primi caldi stagioniali nei parchi delle città, in barba ai primi inviti del governo a rimanere a casa.

Una delle categorie maggiormente colpite è risultata quella degli autisti dei bus: solo a Londra hanno perso la vita in 14 come conseguenza dell’aggravarsi delle patologie legate al contagio da covid-19.

Secondo una ricerca condotta dall’Institute for Health Metrics and Evaluation di Seattle si prevede che il Regno Unito sarà il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus in Europa, con oltre il 40% delle morti totali registrate in tutto il continente. L’istituto prevede 66.000 morti totali in UK entro agosto, con un picco di quasi 3.000 al giorno.

Una crescita, secondo i ricercatori, dovuta al ritardo nell’aver messo in atto fin da subito la social distancing permettendo quindi al covid-19 di diffondersi soprattutto in luoghi densamente popolati come la metropolitana di Londra o i parchi pubblici.

Sempre secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation il picco dei contagiati dovrebbe avvenire verso il 17 aprile, poco più di una settimana da oggi.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.