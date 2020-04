Coronavirus in UK: lockdown esteso di altre 3 settimane

Connect on Linked in

Il Governo britannico ha deciso di estendere le attuali misure restrittive di almeno altre tre settimane per rallentare la diffusione del contagio del coronavirus, quindi fino al 7 maggio.

Ad oggi le persone contagiate e ricoverate in ospedale in tutto il paese sono 103.093, mentre le vittime sempre registrate all’interno degli ospedali sono 13.729.

Nell’odierna conferenza il primo segretario di stato Dominic Raab ha affermato che quanto messo in campo fino a oggi dal governo e seguito dalla popolazione ha portato dei considerevoli successi nel tenere sotto controllo la curva del contagio ma serve ancora uno sforzo maggiore.

In alcune aree geografiche, secondo Raab, i contagi sono in aumento e quindi qualsiasi modifica o rallentamento delle attuali misure restrittive metterebbe a rischio l’intera popolazione con il rischio di generare un secondo picco che porterebbe ad ulteriori vittime non preventivate.

Il primo obiettivo del governo britannico è quello di permettere all’NHS, il sistema sanitario nazionale, di riuscire a gestire l’emergenza senza andare in affanno, per tale motivo chiede nuovamente alla cittadinanza di rispettare le misure restrittive, soprattutto quelle di rimanere a casa se non c’è una reale necessità di uscire e, in caso di uscita, di rispettare la distanza minima di due metri con le altre persone.

