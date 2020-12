Coronavirus, Johnson annuncia il tier 4. Natale in lockdown a Londra

Connect on Linked in

Un nuovo ceppo del coronavirus (secondo i consulenti scientifici del governo britannico più aggressivo e contagioso fino al 70% in più) ha costretto il primo ministro Boris Johnson a decretare un nuovo tier per le aree di Londra e del sud est dell’Inghilterra.

Si tratta del tier 4, studiato appositamente per cercare di frenare la curva pandemica in queste particolari aree della nazione ma, non è detto, che se i numeri di contagiati e vittime non diminuiranno nel giro di pochi giorni, lo stesso livello di restrizioni potrebbe essere ampliato anche ad altre zone del Regno Unito, attualmente divise in differenti “tier”, da 1 a 3, rispettivamente il più leggero e il più restringente.

Il rischio è che, a causa dell’imminente weekend natalizio, potrebbero generarsi dei nuovi focolai per via dello spostamento delle persone da una zona a un’altra.

Il Tier 4, che prende il via già da domani mattina, domenica 20 dicembre, prevede la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, comprese le palestre e i parrucchieri. A chi vive in questa zona è vietato viaggiare all’estero se non per motivi espressamente legati al lavoro. E’ richiesto alle persone di poter lavorare da casa il più possibile, quando l’attività svolta lo permette, e di non muoversi spostandosi da un’area a un’altra, soprattutto se si tratta di “tier” differenti. Inoltre sono vietate le “Christmas bubbles”, ossia la possibilità di trascorrere i giorni di Natale insieme a persone componenti di altri nuclei familiari.

Le restrizioni dureranno due settimane e saranno riviste il 30 dicembre.

