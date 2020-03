Coronavirus, Johnson: “Da questa notte tutte le attività devono chiudere”

“Caffetterie, ristoranti, pub di tutto il Regno Unito devono chiudere da questa notte per contribuire ad abbassare la curva di diffusione del coronavirus“.

A dirlo il premier Boris Johnson in occasione della nuova conferenza sull’emergenza sanitaria in atto nel Regno Unito che ha rinnovato anche l’invito alla popolazione: “Non uscite di casa per salvare vite e per non mettere a rischio l’NHS“. Queste misure restrittive saranno riviste mese dopo mese in base all’andamento del contenimento dell’emergenza sanitaria.

Rimangono attive le attività che offrono servizio di take away.

Inoltre sono state presentate anche delle misure a sostegno del comparto economico del paese, con particolare riferimento ai lavoratori. In questo articolo tutti i dettagli in merito.

