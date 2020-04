Coronavirus, il Regno Unito vicino alla soglia dei 50mila contagi

Connect on Linked in

Il Regno Unito si avvicina alla soglia dei 50mila contagi. In queste ore sono 47.806 nel paese, di cui un quinto solo a Londra 11.978. Sono invece 5.914 i morti totali riconducibili al covid-19.

Il numero però potrebbe essere maggiore rispetto a quello che viene aggiornato e diffuso quotidianamente dal Public Health England insieme al Department for Health and Social Care. Questo perché vengono conteggiati solo coloro che vengono ricoverati in ospedale, tecnicamente i contagiati “ospedalizzati” e non quelli che invece registrano sintomi di malessere ma rimangono in isolamento a casa secondo le disposizioni dell’NHS.

Si tratta di persone delle quali non si sa se sono effettivamente contagiate o meno e che quindi non vanno a fare numero nel totale dei casi diagnosticati fino ad oggi in tutto il Regno Unito.

Un problema non da poco causato dalla mancanza di test tampone, di cui avevamo parlato nei giorni scorsi in un articolo dedicato (qui dove leggerlo). Sono molte le persone che denunciano attraverso i social di avere sintomi influenzali persistenti ai quali però viene chiesto di rispettare il self-isolation.

Lo stesso è accaduto al primo ministro Boris Johnson il quale, dopo dieci giorni di febbre alta, è stato ricoverato in ospedale e messo sotto controllo dopo che è stato confermato il contagio da coronavirus. Una situazione che dovrebbe essere la norma ma che invece non trova riscontro nella maggior parte dei casi qui nel Regno Unito.

Ecco perché potrebbero essere molti di più coloro che hanno preso il coronavirus in UK rispetto ai quasi 50mila registrati ad oggi. Nei giorni scorsi il ministro alla salute Matt Hancock ha confermato che il piano del governo è di portare i test a una soglia minima di 100mila su base giornaliera entro la fine del mese.

Una deadline che, visti i precedenti di Italia, poi Francia, Spagna e Stati Uniti, potrebbe risultare fatale dato che molte persone, come anticipato, potrebbero essere portatori di coronavirus ma non ne sono consapevoli, anche se mostrano sintomi influenzali persistenti, dato che non vengono accolti negli ospedali britannici se non in situazione fisiche molto estreme.

