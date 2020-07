Coronavirus, direttamente a casa o in ufficio il test del tampone e sierologico per sfatare ogni dubbio

Connect on Linked in

Dopo il semaforo verde dato dal governo britannico all’annullamento della quarantena per chi giunge nel paese, molto italiani residenti in UK hanno deciso di partire per il paese d’origine per la tanto desiderata vacanza estiva dopo oltre 15 settimane di lockdown, senza l’obbligo dell’auto isolamento una volta rientrati.

Ma alla felicità di ricongiungersi con parenti e amici e di rivedere i luoghi più cari, si è unita anche una preoccupazione generale dettata dal fatto se fosse il momento giusto di rientrare. “Avrò contratto il COVID?”, “Sono asintomatico?”, “Posso riabbracciare i miei anziani genitori?”, queste le maggiori perplessità sollevate dagli expat.

Unico modo per sfatare ogni dubbio è quello di sottoporsi ai test specifici: il “tampone” per sapere se si è attualmente portatori del virus, o il “sierologico” per conoscere se si è venuti a contatto con il virus e si hanno sviluppato gli anticorpi.

Tra coloro che hanno capito quanto fosse importante per gli italiani in UK effettuare almeno uno di questi due test prima di raggiungere l’Italia, c’è Dante Labs, centro ricerche nel cuore dell’Abruzzo, specializzato nel sequenziamento del genoma umano, che ha rimodulato la sua attività nel corso dei passati mesi per andare proprio incontro alle esigenze di milioni di cittadini in Europa e nel mondo, nate dall’emergenza sanitaria in corso.

Esigenze che si sono concretizzate nella realizzazione di due specifici kit che hanno ricevuto la certificazione da parte del Ministero della Salute italiana e dell’Istituto Superiore della Sanità. Ma c’è di più: trattandosi di una esigenza reale che serve non solo a scongiurare il pericolo di contagiare o di venire contagiati, dietro al progetto lanciato da Dante Labs non c’è stata nessuna speculazione economica, approfittando del momento storico e, in un certo senso, anche della debolezza emotiva di molte persone disponibili a spendere qualsiasi cifra per avere un riscontro sul proprio stato di salute.

I due kit, il test tampone e il test sierologico, sono infatti disponibili al prezzo di £59 l’uno o combinati al costo di £99.

“Il nostro primo obiettivo non è fare business su uno dei test attualmente più richiesti sul mercato internazionale, quanto rappresentare un serio e concreto aiuto a tutte le persone che hanno l’esigenza di sfatare ogni dubbio sul proprio stato di salute connesso alla pandemia da coronavirus” – spiega Andrea Riposati, CEO di Dante Labs – “Questo grazie al fatto che il nostro laboratorio può aumentare notevolmente la capacità dei test su scala nazionale e internazionale, offrendo risultati in tempi utili nel prendere la decisione, ad esempio dagli italiani che vivono in UK, di rientrare o meno nelle proprie città d’origine o di vacanza. Ma ci sono anche altre situazioni per cui avere accesso ai nostri test può essere importante, ad esempio abbiamo avuto richieste di famiglie interessate a verificare che la badante che finalmente può tornare a fornire il supporto agli anziani in famiglia non sia potenzialmente contagiosa, così come da chi vuole permettersi una vacanza all’estero, e vuole essere ‘tranquillo’ di non riportare a casa qualcosa di indesiderato”.

Il prezzo di ogni singolo kit comprende sia l’attrezzatura per prelevare i campioni necessari al test, che verrà comodamente ricevuta all’indirizzo di casa o di lavoro, che il costo del servizio di rispedizione affinché il campione venga ricevuto nei laboratori di Dante Labs, analizzato ed elaborato per generare il risultato in meno di 48 ore, da comunicare al diretto interessato sia in forma cartacea che digitale.

“Possiamo permetterci questo servizio di così alto livello perché da decenni lavoriamo con tecnologia e servizi di primo ordine, sfruttando strumenti e apparecchiature molecolari di alta qualità, che ora abbiamo rimodulato proprio per dare il nostro contributo nello sconfiggere il CoViD-19 offrendo a milioni di persone la tranquillità di cui necessitano soprattutto in questi giorni in cui stanno decidendo di tornare a far visita ai loro cari che non vedono da mesi”, ha aggiunto Riposati.

Il test è disponibile in tutta Europa, è disponibile anche una formula “business” per tutte quelle società, aziende, uffici che hanno l’esigenza di riprendere l’attività lavorativa offrendo garanzie a tutto il proprio team e clienti.

Questo è l’indirizzo ufficiale dove ottenere maggiori informazioni e sui test tampone e sierologico https://dantelabs.co.uk/

(Foto @Pixabay)

