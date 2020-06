Coronavirus: riaprono i dentisti nel Regno Unito

Connect on Linked in

Prende il via oggi una nuova fase nel Regno Unito che riguarda la pandemia da coronavirus: c’è la riapertura dei dentisti in tutto il paese che possono tornare ad operare purché seguendo un protocollo dettagliato valido per loro e per i pazienti.

“Abbiamo ricevuto dal ministero britannico della sanità un documento sulle procedure da seguire – spiega Roberto Di Febo, dentista del poliambulatorio Italian Doctors a Londra – ma ammetto che è un po’ confuso, rispetto a quello stilato in Italia che i miei colleghi hanno ricevuto. Però, in questi casi, è meglio mettere in pratica le buone abitudini di prevenzione che siamo soliti usare nelle nostre cliniche. Ad esempio, già usavo visiere speciali, sistemi di protezione e sistemi di sanificazione ancor prima che scoppiasse la pandemia da coronavirus. Questo perché anche prima del covid potevamo incappare in contagi con altri virus, come l’hiv, epatite, o forme di infezioni varie. Operando a contatto con le mucose della bocca, siamo soggetti altamente a rischio“.

Tra le novità che entreranno in funzione da oggi per coloro che si apprestano a fare visita a un dentista, come spiega il sito della clinica Holland Park Dental, ci sono l’impossibilità di utilizzare la toilet pubbliche dello studio e la compilazione di alcuni specifici questionari all’arrivo; inoltre al paziente verrà presa la temperatura e subito dopo si chiederà di effettuare una sanificazione accurata delle mani. Infine, il pagamento della prestazione sarà dovuto prima attraverso carta di credito o link via web per evitare la circolazione di cash.

Si tratta comunque di un protocollo che, stando agli stessi professionisti, è stato comunicato non più di dieci giorni fa. Un tempo alquanto limitato per adeguarsi alle normative cercando di rispettarle alla lettera. Ma i dentisti stanno facendo il possibile perché, oltre alla cura dei pazienti, alcuni dei quali da settimane in attesa, c’è anche l’aspetto del business che ha subito notevoli perdite da quando è scattato il lockdown. Poter aprire oggi per molti di loro è di vitale importanza.

