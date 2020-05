Coronavirus, a Londra zero casi di contagio registrati in 24 ore

Connect on Linked in

A Londra nel corso della giornata di lunedì non si sono registrati nuovi casi di positività al coronavirus a seguito dei tamponi effettuati in ambito ospedaliero. La buona notizia è giunta con uno degli ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia nel paese curato dal Public Health England in collaborazione con l’Università di Cambridge.

Per Londra è solo il primo di una serie di dati incoraggianti: già pochi giorni fa, il numero dei contagi era calato da 24 a 19, per poi toccare lo zero proprio ad inizio settimana. Secondo gli esperti a capo della ricerca, sebbene ancora soggetto a volatilità, il tasso di infezione a Londra andrebbe dimezzandosi ogni 3 giorni circa, e il virus potrebbe quindi completamente scomparire dalla City nel giro di poche settimane.

Un drastico miglioramento per la capitale, fino a un mese fa epicentro dei contagi britannici da coronavirus.

Ma, ancora una volta, il caso di Londra non rispecchia il quadro del paese per intero, dove le morti ad oggi superano le 35mila, con un ultimo aumento di 363 persone decedute solo nella giornata di ieri. Sempre secondo i dati riportati nella ricerca, la zona più colpita della Gran Bretagna – e quindi nuovo epicentro dei contagi – sarebbe ora il nord-est dell’Inghilterra, regione conosciuta anche come Northumbria. Ad oggi nella regione si registrano 9,522 casi in totale.

Nonostante i dati incoraggianti, gli autori della ricerca hanno esortato i cittadini a continuare a seguire le regole di social distancing imposte dal governo britannico perché, anche se il numero degli infetti è incoraggiante, rimane sempre la massima attenzione su quello delle vittime, che nel corso delle ultime 24 ore a Londra ha registrato 13 nuovi casi di persone che hanno perso la vita a causa del covid-19.

@AgostiniMea

