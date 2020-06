Coronavirus, a Londra altre 24 ore senza vittime ospedalizzate

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I numeri della pandemia nel Regno Unito iniziano a offrire dei buoni spunti di ripresa che potrebbero accelerare il ritorno alla normalità.

Londra, ad esempio, lunedì non ha registrato nessuna vittima in ambito ospedaliero a causa del coronavirus, e su scala nazionale i morti sono stati 55, portando il totale ad oggi a 40.597.

Da sottolineare che l’UK rimane comunque il primo paese in Europa per numero di morti e che i dati in questione riguardano solo l’ambito gestito dall’NHS, ai quali vanno aggiunti quelli dell’ONS, l’istituto britannico di statistica, che monitora anche i decessi nelle case di cura e abitazioni private.

Secondo proprio l’ONS le morti complessive supererebbero le 60mila unità tra Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles da quando è scoppiata la pandemia nel mese di marzo.

La discrepanza tra i due ambiti di conteggio è continuamente al centro di polemiche che interessano il Governo, accusato di valutare le morti in maniera differente, come se quelle in ambito ospedaliero fossero di serie A, e tutte le altre di livello inferiore.

Downing Street difende la propria scelta spiegando che le vittime da coronavirus in ambito ospedaliero possono essere immediatamente confermate dai medici NHS, mentre quelle nelle case di cura e abitazioni private necessitano di ulteriori indagini sanitarie che richiedono tempi più ampi per capire se le morti siano state causate effettivamente dal covid o da altre patologie pregresse o in atto.

A parte le questioni puramente tecniche, il paese da ieri ha autorizzato i dentisti alla riapertura dei propri studi purché si attengano a un protocollo specifico valido per loro e anche i pazienti. E sempre ieri è scattata la quarantena per tutti coloro che entrano nel Regno Unito. Una restrizione che sembrerebbe possa essere rivista e, molto probabilmente annullata, nel giro di poche settimane.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.