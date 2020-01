Colazione da Tiffany diventa realtà. A Londra la prima caffetteria europea

Print This Post

Fare colazione da Tiffany è sempre stato il sogno di molte persone. Proprio come nel celebre film “Colazione da Tiffany” in cui Holly Golightly, personaggio interpretato da una magistrale Audrey Hepburn, ammira le vetrine dello scintillante negozio mentre consuma il caffè e croissant. Presto, tutto questo, diventerà realtà.

L’annuncio arriva dal famoso marchio di gioielli americano, che ha reso nota l’apertura del primo Blue Box Café europeo proprio a Londra. La prima caffetteria targata Tiffany, infatti, è stata aperta nel 2017 a New York sulla Fifth Avenue, proprio come nel celebre film.

Il Blue Box Cafe inglese avrà la sua sede presso Harrods, uno dei grandi magazzini più iconici al mondo ed è stato ispirato, come si puà immaginare, dalla famigerata scena del film del 1961, in cui Audrey Hepburn guarda con nostalgia le vetrine del negozio, con caffè e croissant in mano.

Gli ospiti del caffè potranno gustare la colazione, il tè pomeridiano e la cena, circondati dai favolosi gioielli che vengono venduti, non a caso, in una scatola blu. Giorno di lancio della caffetteria londinese? Ma ovviamente il 14 febbraio, giorno degli innamorati.

Juli Piscedda www.julipiscedda.net

