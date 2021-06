Niente quarantena per chi giunge in UK per affari. E a Westminister monta la polemica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini d’affari che arriveranno in Inghilterra portando “significativi benefici economici” saranno esentati dal pieno rispetto della quarantena. La decisione, annunciata ieri dal governo britannico, viene motivata con la necessità di non perdere affari importanti. L’esenzione si applica a chi proviene da paesi in lista ambra, fra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e gli stati membri dell’Unione Europea, Italia compresa.

I manager di grandi società che ne vogliono beneficiare dovranno ottenere un’autorizzazione scritta prima del viaggio, dimostrando che il loro arrivo servirà a preservare un’impresa con almeno 500 posti di lavoro con sede in UK o aiuterà a crearne un’altra entro due anni. Bisognerà essere in possesso di un test negativo al covid e sottoporsi nuovamente all’arrivo a un test del tampone.

Chi beneficerà dell’esenzione potrà partecipare a riunioni di lavoro durante il periodo di dieci giorni di quarantena imposto all’arrivo, a patto che vengano rispettate le regole anticontagio. E finita la riunione tornerà in auto isolamento.

Un portavoce del governo ha assicurato che le esenzioni avverranno solo “in circostanze veramente eccezionali“. Ma intanto il provvedimento viene criticato come “elitario“.

“E’ un’altra prova che i Tories sono sempre gli stessi, c’è una regola per loro e i loro amici dell’elite e un’altra per il resto della gente“, ha commentato la deputata laburista Paula Barker, riferendosi al partito conservatore del premier Johnson. “E’ tempo di tornare tutti alla normalità, non solo l’elite“.

Qui il sito internet ufficiale del governo dove è stata pubblicato l’aggiornamento della normativa con riferimento agli ingressi, e relative esenzioni, per uomini d’affarsi.