Caos negli aeroporti: inizia col piede sbagliato la stagione dei viaggi per i britannici

Inizia nel peggiore dei modi il primo weekend ufficiale della bella stagione per decine di migliaia di turisti britannici desiderosi di godersi le meritate ferie fuori dai confini nazionali.

Buona parte degli aeroporti del Paese registrano disagi di diverso genere a causa della mancanza di personale, ridotto sia per via dei licenziamenti effettuati durante la pandemia quando il settore è entrato in forte crisi, sia a causa dei numerosi lavoratori europei che hanno scelto di rientrare nei paesi di origine come conseguenza della Brexit.

Alla già annunciata scelta dell’aeroporto di Gatwick di ridurre il numero dei voli da gestire nel corso dei mesi estivi, ora si uniscco gli scioperi dei dipendenti di alcune delle compagnie aeree tra le più gettonate per gli spostamenti tra Regno Unito e resto del Vecchio continente: Ryanair e Easyjet.

La compagnia irlandese da giorni è al centro di proteste da parte dei suoi lavoratori impegnati sul territorio spagnolo che stanno generando ritardi anche sul resto delle tratte europee. Lo stesso vale per la seconda compagnia che, invece, da mesi, ammette di essere in forte affanno per la mancanza di personale.

#RailStrike ⚠️

Passengers are advised to leave additional time for their journey to and from @STN_Airport on the 2nd and 3rd July.

Passengers should contact the individual operator directly for information of their services this weekend. pic.twitter.com/OesneqaXAs

