Cancellato un volo Ryanair da Stansted: bloccati a Londra 50 ragazzini di rientro a Bergamo

Da sogno a incubo. E’ quello che stanno vivendo 50 ragazzi di Bergamo e 4 accompagnatori che sarebbero dovuti rientrare in Italia da Londra, dopo un periodo di vacanza-studio, e invece sono ancora bloccati nella capitale inglese perché Ryanair ha cancellato il loro volo che sarebbe dovuto partire da Stansted domenica prossima, 17 luglio, a causa di uno sciopero dei controllori dello spazio aereo italiano.

I ragazzi, tra i 13 e i 17 anni, si trovano in vacanza studio a Greenwich dal 4 luglio, quando si stavano preparando a rientrare in Italia con atterraggio previsto allo scalo di Orio al Serio. Come anticipato, il loro volo è saltato ma la cosa peggiore, che non ci sono altri voli nel giro di pochi giorni su cui trasportarli tutti insieme. Essendo minorenni, infatti, i ragazzi devono obbligatoriamente viaggiare con i 4 accompagnatori che sono con loro, e l’allarme è arrivato dopo che è emerso che non c’erano a disposizione voli su cui imbarcarli tutti insieme.

“Non ci hanno offerto nessun tipo di riposizionamento” ha spiegato Betty dell’agenzia viaggi Messico e Nuvole al Corriere di Bergamo agenzia dove lavorano anche le mamme di due dei ragazzini. “Abbiamo chiesto a Ita (ex Alitalia, ndr) di darci una mano perché i prezzi sono altissimi, 400 euro, per una famiglia è tantissimo” racconta. “Stamattina siamo andate in aeroporto per parlare con Ryanair ma ci hanno risposto che se non c’è posto non sanno cosa fare, possono darci il rimborso del biglietto“, aggiunge.

Un rimborso che però non aiuta a riportare a casa i ragazzi “che tassativamente domenica dovranno lasciare il college dove si trovano perché le stanze sono già state prenotate da altri. Oggi – aggiunge – hanno iniziato a telefonarci i genitori che sono preoccupati. Stiamo cercando una soluzione e resteremo qui a oltranza se non risolviamo“.

Ryanair è in contatto con il gruppo di ragazzini bergamaschi e lo stesso vettore ha spiegato sottolineando che la cancellazione è dovuta agli scioperi del controllo del traffico aereo italiano (Enav) che “sono del tutto al di fuori del controllo di Ryanair“. Domenica la compagnia è stata “costretta a cancellare un numero limitato di voli tra le 14 e le 18” per lo sciopero Enav, spiega una loro nota, compreso quello della comitiva di Bergamo, avvisando la stessa solo poche ore prima.

“Poiché l’Enav gestisce lo spazio aereo italiano – ha aggiunto-, un numero limitato di voli che dipendono da aeromobili che devono attraversare tale spazio aereo sono stati cancellati generando quindi le successive cancellazioni dei voli, tra cui il volo da Londra Stansted a Milano Bergamo (17 luglio) con il quale oltre 50 studenti adolescenti dovevano tornare a casa“.

Ryanair “si scusa sinceramente con questi ragazzi e ragazze la cui gita scolastica è stata ingiustamente interrotta da scioperi ENAV in Italia, che sono del tutto al di fuori del controllo di Ryanair. Ryanair è in contatto con il gruppo per aiutarli e facilitare il loro rientro a casa dalle famiglie“.