Campagna vaccinale nel Regno Unito: via libera alle dosi per 16enni e 17enni

Via libera nel Regno Unito all’estensione della campagna di vaccini anti Covid a tutti i 16enni e 17enni del paese. Lo riferisce la BBC anticipando l’annuncio odierno del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi), l’organismo medico-scientifico che assiste il governo di Boris Johnson sulla materia.

In precedenza una fonte ministeriale aveva assicurato che l’esecutivo era pronto a rimettersi alla raccomandazione degli esperti. Il Jcvi aveva quindi rinviato l’ok alle vaccinazioni ai minorenni in UK – dove finora la campagna è stata riservata agli over 18 e nel frattempo il 73% della popolazione adulta è già stato doppiamente vaccinato – in attesa di ulteriori verifiche sui benefici degli antidoti ai più giovani.

Nel frattempo, aveva anche autorizzato le somministrazione agli over 12 anni considerati a maggior rischio Covid per patologie croniche respiratorie o altre condizioni di salute pregresse. I vaccini anti coronavirus sono stati comunque dichiarati sicuri dalle maggiori agenzie internazionali di controllo sui farmaci per tutti coloro che hanno più di 12 anni e sono già somministrati da qualche tempo diffusamente anche a questa fascia di età in Paesi come Usa, Canada o Francia.

Per tale motivo, che la Jcvi in accordo con Downing Street ha anticipato i tempi di una decisione finale, scegliendo di offrire a tutti i 16enni e 17enni britannici la possibilità di vaccinarsi già nel corso delle prossime settimane. Ulteriori decisioni verranno prese a breve anche per la rimanente fascia di età, l‘unica ancora fuori dalla campagna vaccinale, quella compresa tra i 12 e i 15 anni.