Campagna vaccinale, il Regno Unito supera le 26 milioni di dosi inoculate

Connect on Linked in

Mentre l’Europa si sta ancora interrogando sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca (domani l’EMA, l’agenzia europea del farmaco, scioglierà le riserve) nel Regno Unito la campagna va avanti a tutta velocità raggiungendo quota 26 milioni di dosi totali somministrate, delle quali oltre 12 milioni AstraZeneca, il rimanente Pfizer, e oltre 1,7 milioni di richiami effettuati.

In parallelo i morti censiti nelle 24 ore scendono a 141, i nuovi contagi si fermano a 5700 su ben 1,5 milioni di tamponi giornalieri.

L’UK è sulla strada per raggiungere l’obiettivo di somministrare la prima dose del vaccino contro il Covid-19 a tutti gli over 50 entro il 15 aprile e a tutti gli adulti entro la fine di luglio. Anche se in alcune zone di Londra già molti quarantenni sono stati invitati a prenotare la vaccinazione, questo perché in alcuni centri sono già stati somministrati i vaccini agli over 50 ed essendo un’attività che si svolge su aree locali, quando si conclude una fascia di età si passa immediatamente alla successiva senza per forza di cose attendere il cronoprogramma nazionale.

“I vaccini stanno salvando migliaia di vite“, ha tenuto a sottolineare il ministro della Sanità, Matt Hancock, incoraggiando tutti a rispondere alle convocazioni e citando un nuovo studio condotto in Inghilterra su milioni di persone che indica una media dell’80% di riduzione del rischio di ricovero fra chi ha ricevuto una sola dose (AstraZeneca o Pfizer) e dell’85% del rischio di morte.

Inoltre risulta che il 90% degli ultrasettantenni ha sviluppato gli anticorpi e un calo verificato d’almeno 35% dei rischi di contagio per chi vive con persone vaccinate: conferma di un’efficacia anche contro la trasmissibilità.

Unica nota negativa, ma ancora non confermata dalle autorità, nel corso della giornata è circolata una lettera inviata dall’HNS verso alcuni presidi ospedalieri locali che avvisava di una riduzione della fornitura di vaccini verso la fine del mese in corso, chiedendo al personale incaricato della campagna comunque di confermare gli slots già prenotati dalle persone nel corso delle prossime settimane, ma di attendere nuove disposizioni per quanto riguarda le medesime attività da svolgere per il mese di aprile.

Per il ministro Hancock si tratta di regolari comunicazioni tecniche che non vanno ad intaccare la normale attività della campagna vaccinale in atto.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.