Brexit: raggiunto l’accordo tra Londra e Bruxelles

L’accordo sulla Brexit è stato raggiunto. Ad annunciarlo Londra e Bruxelles in due conferenze stampa parallele caratterizzate dai volti del premier Boris Johnson e dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

I due esponenti hanno di fatto formalizzato la conclusione delle lunghe trattative dando il via libera al compromesso finale su un accordo di libero scambio racchiuso in un testo di circa duemila pagine. L’intesa, raggiunta a pochi giorni dalla conclusione del periodo transitorio fissata al 31 dicembre, entrerà in vigore a partire dal primo gennaio.

Secondo quanto riferito dallo stesso Johnson “l’accordo di libero scambio definito oggi con l’Ue sul dopo Brexit rispetta tutte le promesse fatte al popolo britannico sul recupero della sovranità da parte del Regno Unito“. In particolare, ha detto Johnson, il Regno Unito riprende piena sovranità sulle sue leggi e non dovrà piú sottostare alle decisioni della Corte Europea di Giustizia.

Da parte europea c’è soddisfazione e sollievo, ha detto Von der Leyden, ma non gioia, come di solito avviene quando si raggiunge un accordo. “I negoziati sono stati difficili ma era un accordo per cui valeva la pena di battersi.” ha aggiunto il Presidente della Commissione Europea ” Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit“.

Il testo dell’accordo non è ancora stato reso noto. Solo una volta disponibile sarà possible capire cosa effettivamente cambia e chi, tra EU e Regno Unito, ha ottenuto il risultato migliore, ma i due leader hanno fornito alcune indicazioni. Tra queste il fatto che si è trovato un accordo sul tema della pesca (con un periodo transitorio di cinque anni e mezza), e che non vi saranno limiti al traffico di merci, anche se entrambe le parti potranno applicare sanzioni qualora dovessero ritenere che la controparte non stia agendo lealmente.

Johnson ha confermato che con la Brexit il Regno Unito esce definitivamente dal programma Erasmus, decisione motivata con i costi eccessivi. Agli studenti universitari britannici sarà offerto un programma alternativo, denominato Turing Scheme, che permetterà loro di svolgere parte dei loro studi in altri paesi in tutto il mondo, non solo in Europa.

La palla passa adesso ai rispetti Parlamenti chiamati nel giro di una settimana a ratificare l’accordo. Un documento di duemila pagine rappresenta uno dei momenti più importanti della storia contemporanea.

