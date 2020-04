Boris Johnson ricoverato in ospedale

Connect on Linked in

Notizia in aggiornamento. Ultimo aggiornamento ore 22.40

Il premier britannico Boris Johnson, da circa una decina di giorni positivo al coronavirus, è ricoverato in ospedale “per esami”.

Ad annunciarlo la BBC e poi la portavoce di Downing Street, che fa sapere che il primo ministro, 55 anni, continua ad avere “sintomi persistenti” tra i quali tosse e febbre.

“Su consiglio del suo medico, il primo ministro è entrato stasera in ospedale per sottoporsi a esami”, ha riferito la portavoce, rassicurando che si tratta di una misura precauzionale dato che il primo ministro continua ad avere sintomi persistenti da coronavirus dopo ben dieci giorni che è risultato positivo.

Dopo l’annuncio su Twitter il 27 marzo, dove comunicava di aver contratto il coronavirus ma di avere “sintomi lievi”, Boris Johnson ha continuato a guidare il governo in auto-isolamento in una stanza a Downing Street. Da lì, ha tenuto in costante aggiornamento il suo paese sulla sua condizione tramite brevi video su Twitter, dove negli ultimi giorni è apparso sempre più stanco, pallido e dai capelli ancora più scompigliati.

L’ultima volta che è stato visto in pubblico è stato giovedì sera, quando è comparso davanti alla porta di Downing Street per l’applauso nazionale per medici, infermieri ed operatori del National Health Service, il servizio nazionale di sanità pubblica. Venerdì sera ha continuato a lavorare, presiedendo un meeting a tema Covid-19 in teleconferenza.

Ma dopo più di dieci giorni in quarantena, le sue condizioni non sono migliorate e il primo ministro continua a manifestare una febbre molto alta che ha portato il suo medico a consigliare il ricovero in ospedale per accertamenti. Starebbe meglio sarebbe invece la fidanzata 32enne Carrie Symonds, incinta di sei mesi del loro primo figlio e anche lei a letto “con sintomi” di Covid-19.

Se le condizioni di Boris Johnson dovessero aggravarsi ulteriormente, sarà il ministro degli Esteri Dominic Raab a prendere in mano le redini del paese. Sarà lui, intanto, a prendere il posto di Johnson durante il meeting di domani sugli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus.

@AgostiniMea

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.