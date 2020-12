UK isolato, Johnson: “Stiamo lavorando per togliere il blocco il prima possibile”

Connect on Linked in

Il primo ministro Boris Johnson è comparso pochi minuti fa in diretta televisiva per rassicurare il paese sulle ultime notizie collegate sia alla pandemia da coronavirus, e in particolar modo alla scoperta della nuova variante di Covid-19, e al caos che si sta registrando tra Dover e Calais a causa del blocco dei trasporti per contenere il contagio.

“Niente panico, abbiamo tutto sotto controllo” ha detto Johnson anticipando che il numero dei tir attualmente bloccati alle frontiere in attesa di entrare in UK per la consegna delle merci è passato da 500 a 170 mezzi. Un blocco dovuto, secondo il primo ministro, al fatto che si è creato un ingorgo per via della gestione “manuale” del controllo delle merci.

Secondo Johnson si tratta comunque di un disservizio momentaneo che non dovrebbe intaccare la quotidiana fornitura di prodotti proveniente dagli altri 27 stati membri dell’Unione Europea verso il Regno Unito, dato che la parte più consistente di fornitura giunge via mare e aria, circa l’80% rispetto al 20% su gomma.

Offerte spiegazioni su questo delicato aspetto che, comunque, anticipa quegli scenari che potrebbero verificarsi in caso di un “no deal” sulla Brexit, l’attenzione si è spostata totalmente sulla nuova variante del coronavirus che, secondo i più recenti studi, risulta essere il 70% più contagiosa della precedente ma con una medesima efficienza in termini di aggressività.

“Le nuove restrizioni riflettono proprio la nuova variante scoperta“, ha aggiunto Johnson riferendosi al Tier 4 applicato nel giro di poche ore alle aree di Londra e del sud est dell’Inghilterra, in particolar modo al Kent dove avrebbe avuto origine il nuovo ceppo del coronavirus che sta facendo preoccupare non solo l’UK, ma anche il resto dell’Europa e il mondo intero. Da qui la decisione di più di venti paesi di bloccare tutti i voli in arrivo dal Regno Unito sul proprio territorio.

Sul fronte della prevenzione, è stato confermato che fino ad oggi sono state somministrate circa 500mila dosi di vaccino che dovrebbe comunque avere la medesica efficacia anche su questa nuova variante. Nel giro di poche settimane dovrebbe giungere la nuova fornitura per assicurare che i vaccinati ricevano la seconda dose come da programma, oltre poi a portare avanti la campagna vaccinale ampliando ancora di più il numero di coloro che riceveranno il siero per la prima volta.

AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.