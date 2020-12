Boris Johnson grazia Babbo Natale: “Non dovrà indossare la mascherina”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Babbo Natale non dovrà indossare la mascherina in Inghilterra in occasione delle prossime festività natalizie durante le quali l’emergenza sanitaria legata al coronavirus sarà costantemente monitorata. Tutti dovranno indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale, tranne il personaggio più atteso dai piccoli.

A comunicarlo è stato un portavoce di Downing Street, spiegando che sono state previste particolari linee guida per i Babbi Natale di grandi magazzini e centri commerciali. “Sappiamo che incontrare Babbo Natale è un’esperienza magica per i bambini, per questo prenderemo precauzioni di sicurezza, ma non sarà richiesto a Santa Claus d’indossare la mascherina“, ha detto il portavoce del premier, citato dai media britannici.

Questo non significa di certo che nulla cambierà rispetto agli anni passati, perché anche coloro che vestiranno i panni rossi del panciuto e barbuto personaggio dovranno comunque seguire delle regole: la prima di tutte, non potranno prendere sulle ginocchia o in braccio i bambini. Potranno scattare una foto al loro fianco ma senza toccarli.

Ecco, perché, la scelta di autorizzare i Babbi Natale a non indossare la mascherina, proprio per non rovinare un momento così atteso dai più piccoli. I quali, comunque, rimango i meno a rischio contagio secondo i dati elaborati su scala globale durante la pandemia che si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi.

Differente invece per gli adulti, genitori e parenti vari, che dovranno sempre indossare la mascherina soprattutto nei luoghi al chiuso e rispettare il distanziamento sociale, anche con Babbo Natale.

Ricordiamo, inoltre, che da giovedì Londra uscirà dal secondo lockdown così come il resto dell’Inghilterra, entrando in una serie di restrizioni più leggere ma sempre molto stringenti definite “tier 2”. Qui un nostro articolo con tutti i dettagli.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.