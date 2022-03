BBC svela Pinocchio: voci e ospiti per narrare la vera storia del burattino

Connect on Linked in

Su Pinocchio si è detto, scritto e prodotto di tutto. E’ tra i personaggi più iconici della cultura italiana tra i più celebri nel mondo. Eppure non tutti sanno che il finale della storia originale è ben differente da come l’aveva ideato e raccontato il suo autore Carlo Collodi, rispetto a quella scelto da Walt Disney per il lungometraggio disegnato e datato 1940, e che ha contribuito a rendere Pinocchio universalmente riconosciuto da grandi e piccoli, per generazioni e generazioni.

A raccontare la vera storia che c’è dietro al burattino nato dalle mani di Geppetto è ora un programma radiofonico della BBC che ha scelto di narrare la vera storia partendo dallo scritto di Collodi, senza passare per le centinaia di rivisitazioni di cui è stato oggetto nel corso dei decenni. Il programma, infatti, si pone anche l’obiettivo di diffondere le vere origini di Pinocchio che, come gli stessi autori hanno detto, sono in gran parte sconosciute al di fuori dell’Italia e non potrebbero essere più diverse dall’interpretazione scelta per la pellicola disneyana.

Il romanzo originale “Le avventure di Pinocchio”, pubblicato tra il 1881 e il 1883, narra di un mondo molto più oscuro e brutale di quello che i più credono di conoscere, e nel testo originale si conclude con l’esecuzione di Pinocchio. Una scelta sicuramente estrema ma che va inserita nel contesto storico e culturale di quando il romanzo è stato scritto, ossia negli anni di un’Italia appena unificata.

Il testo letterario vero e proprio forniva anche un modello, ancora oggi utilizzato, per una forma più standardizzata della lingua italiana. Allora perché l’originale di Collodi – che è uno dei libri più tradotti al mondo e uno dei più adattati – è stato largamente ignorato, e perché serve ora tornarci su?

E’ questo l’obiettivo del programma della BBC che vedrà come ospiti della giornalista conduttrice Bridget Kendall, Katia Pizzi, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra e coautrice del libro “Pinocchio, Puppets, and Modernity: The Mechanical Body”; Cristina Mazzoni, professoressa di Romance Languages e Cultures all’Università del Vermont, editrice e traduttrice di numerose favole e fiabe italiane; Georgia Panteli, docente di cinematografia e letteratura comparata presso l’Università di Vienna e all’University College di Londra, autrice di “From Puppet to Cyborg. Il viaggio postumano di Pinocchio”.

Marco Gambino, celebre attore italiano di origine siciliane presente a Londra da anni, presterà la sua voce per la lettura di brani tratti da “Le avventure di Pinocchio”. “Quando ti chiama Anne Kazham – ci racconto Marco – la produttrice del programma su Pinocchio e ti dice che sei l’unico italiano a Londra in grado di comunicare attraverso la voce la magia del burattino… torno bambino e sorrido“.

La puntata andrà in onda domani, giovedi 17 marzo, alle ore 10.06 su BBC World Service e nei giorni successivi in replica. Qui il link ufficiale della pagina dedicata alla serie.