British Airways lancia il “passaporto vaccinale”. Ma Downing Street è ancora indecisa

Connect on Linked in

La ripresa dei viaggi internazionali dal prossimo 17 maggio, come previsto nella roadmap stilata dal governo britannico per uscire dal lockdown, passerà anche per i passaporti digitali dei vaccini.

Downing Street, da parte sua, ha già fatto sapere che non introdurrà un documento ufficiale in merito, per evitare discriminazione di vario genere ricordando infatti che la vaccinazione avviene su base volontaria e non per obbligo di legge, ma varie compagnie e aziende nel campo dei viaggi e del turismo stanno portando avanti iniziative private dove chi ha ricevuto già il vaccino o addirittura la seconda dose, sarà accolto a bordo o negli alberghi con un ampio sorriso dal proprio personale.

Tra i primi a parlare di un passaporto dei vaccini è stata la British Airways, compagnia di bandiera del Regno Unito e una delle più note a livello mondiale, che nel corso delle ultime ore ha fatto sapere che chi ha già ricevuto il richiamo può segnalarlo nella app BA, insieme ai già presenti dati sensibili come nome, cognome e indirizzo di casa.

Una informazione che, ad oggi, non è ancora chiaro come verrà utilizzata da BA, tranne per il fatto di ospitare sui propri vettori persone teoricamente immuni al coronavirus ma che per privacy non può essere reso pubblica.

La compagnia ha inoltre fatto sapere che questa sorta di passaporto vaccinale interno (dato che sarà solo una informazione presente sull’app della compagnia e non sarà un documento ufficialmente riconosciuto a livello mondiale) sarà esteso a tutti i viaggi internazionali e intercontinentali proprio in tempo per la prevista ripresa dei viaggi dal prossimo 17 maggio.

Per BA basterà che chi ha ricevuto le due dosi di vaccino aggiorni il proprio profilo per dimostrare di poter volare in sicurezza dal punto di vista della salute, ma questo non comporterà automaticamente l’esenzione nel fare il tampone sia alla partenza, dal Regno Unito, che all’arrivo nel paese di destinazione con risultato negativo e allo stesso tempo evitare la quarantena se ancora prevista dalla legge.

Quindi, il dubbio ad oggi rimane: qual è il senso di chiedere ai propri passeggeri se si ha ricevuto la doppia dose di vaccino?

Ampliando invece il raggio d’azione, per vedere come gli altri paesi si stanno comportando, mercoledì, 17 marzo, l’Unione Europa valuterà la proposta dell’approvazione di quello che tecnicamente è stato definito “Green Pass” per agevolare la libera circolazione all’interno dell’EU di quelle persone che hanno già ricevuto uno degli antidoti approvati dall’EMA, l’agenzia del farmaco europeo.

Se approvato, il passaporto vaccinale dell’UE dimostrerà lo stato di salute del cittadino: se è stato vaccinato, se è guarito dalla malattia o risultato negativo a un test molecolare. Solo in queste condizioni potrà essere libero di viaggiare senza sottoporsi a tamponi all’andata, all’arrivo o all’obbligo di quarantene però sempre e solo all’interno dei 27 stati membri. In tutti gli altri paesi si dovrà seguire la regolamentazione locale in materia.

Ma, anche se Bruxelles dovesse approvarlo, per il Regno Unito poco conterebbe non facendo più parte dell’UE e avendo già anticipato che non reputa di dar vita a nessun British Green Pass per evitare discriminazioni di vario genere.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.