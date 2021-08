Antibody test: in UK parte la campagna su larga scala

Connect on Linked in

Dopo che per mesi il test del tampone è stato compagno di milioni di persone nella loro quotidiana attività lavorativa, così come per centinaia di migliaia di turisti intenti a viaggiare verso mete estere, ecco che un altro test si appresta ad entrare in vigore su larga scala in tutto il Regno Unito: quello degli anticopri.

L’antibody test si prepara infatti ad essere introdotto nel paese con l’intento di avere un’arma in più, e molto più affidabile, per contrastare la pandemia da coronavirus.

Fino ad oggi questo particolare test era riservato solo a chi aveva scelto di aderire a delle specifiche ricerche nazionali da parte di istituti sanitari britannici, o chi aveva necessità di conoscere lo stato delle proprie difese immunitarie contro il coronavirus, perché impegnato in particolari ambiti lavorativi, come quelli sanitari.

Da questa settimana gli antibody test saranno messi a disposizione del grande pubblico del Regno Unito in un nuovo programma che mira a scoprire di più su quanta protezione naturale hanno maturato le persone dopo aver contratto il coronavirus. L’obiettivo del governo è di raggiungere circa ottomila persone su base quotidiana.

Chiunque abbia più di 18 anni potrà aderire alla campagna richiedendo il kit attraverso il sito internet ufficiale, per riceverlo poi a casa ed effettuare da sé il prelievo del campione di sangue.

A supervisionare che tutto si svolga correttamente sarà l’Agenzia per la sicurezza sanitaria in UK che gestirà il programma e lavorerà in parallelo agli altri servizi di test & trace dell’NHS attualmente in vigore in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, così da avere una maggiore mole di dati per monitorare l’andamento nazionale della campagna anti pandemica.

Lo scopo principale, in questo caso, non è tanto quello di tenere sotto controllo la diffusione del virus e delle sue eventuali varianti, quanto invece ottenere informazioni utili per confermare ulteriormente la bontà dei vaccini somministrati, proprio attraverso la conferma dello sviluppo di anticorpi nelle persone che hanno ricevuto la doppia dose o tra coloro che risultati positivi al virus nelle settimane o mesi passati.

Qui il sito internet ufficiale del governo dove è possibile prenotare il kit per l’antibody test.