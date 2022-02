Ambasciata italiana a Londra, Roberto Buizza è il nuovo addetto scientifico

Connect on Linked in

L’ambasciata d’Italia a Londra ha nominato il nuovo addetto scientifico. Si tratta del professor Roberto Buizza, esperto in metodi di previsione probabilistici, modelli accoppiati, caos e predicibilità, che vanta centinaia di pubblicazioni. Ha inoltre una conoscenza approfondita del mondo accademico britannico, fondamentale per la collaborazione col Regno Unito in campo scientifico.

Buizza è professore ordinario di Fisica presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, ed è honorary research fellow presso l’Imperial College Grantham Institute for Climate Change.

Ha una laurea in Fisica all’Università di Milano, un dottorato di ricerca in matematica presso l’University College London, e un Master in Business Administration presso la London Business School. Dopo 4 anni al Centro di Ricerca Termica e Nucleare dell’ Ente Nazionale Energia Elettrica, il professor Buizza nel 1991 ha iniziato a lavorare per l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, dando un contributo fondamentale nello sviluppo dei sistemi di previsione, nel ruolo di capo della divisione Predictability e come lead scientist.

Nel novembre del 2018 ha vinto una ‘Chiamata per Chiara Fama’ e ha preso servizio presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, dove ha stabilito un centro di ricerca sul clima con anche la Scuola Normale superiore di Pisa e l’Istituto di studi superiori Iuss di Pavia.