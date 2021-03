Apre a Londra “Amazon Fresh”, primo store fuori dagli States

Connect on Linked in

Apre a Londra il primo “Amazon Fresh” d’Europa, e il primo al mondo fuori dai confini degli Stati Uniti. Si tratta di store innovativi dove si entra, si fa la spesa e si va via, senza passare per la cassa.

A conteggiare l’ammontare finale un sistema che automaticamente crea lo scontrino, in base a dei sensori che identificano i prodotti scelti, per inviarlo poi al profilo personale dove è presente la carta di credito da dove prelevare i soldi della spesa effettuata.

Questa tipologia di negozi è presente negli States già dal 2016 dove è partita la fase sperimentale. Una volta ottimizzato il sistema è stato deciso di esportarlo anche all’estero, puntando su Londra come primo paese.

Amazon Fresh è operativo da alcui giorni nella zona di Ealing accanto all’ingresso del The Broadway Shopping Centre e, come è nelle previsioni del colosso delle vendite online, sarà il primo di una serie di store che verranno aperti in tutto il Regno Unito per poi espandersi in altri paesi europei.

Sugli scaffali si possono trovare generi alimentari, compresi prodotti freschi come pane, uova e latte, ma anche dessert da asporto, piatti già pronti, articoli di bellezza e farmaceutici (di quelli che non necessitano prescrizioni) e per la pulizia della casa. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, nel punto vendita di Londra sono disponibili circa 10mila prodotti in un’area di 250 metri quadrati.

Per entrare basta scansionare il codice presente sul proprio smatphone, iniziare a riempire il cestino dei prodotti di cui si ha bisogno, e uscire direttamente dove aver scansionato di nuovo il codice, ad indicare che la spesa è terminata.

Penserà il “cervello” artificiale del negozio a conteggiare l’ammontare grazie a degli speciali sensori e telecamere che monitorano i prodotti scelti, sia se vengono inseriti nel cestino e sia anche se vengono tolti magari per un ripensamento dell’ultimo secondo.

E poi si potrà comodamente andare via senza attendere il proprio turno alla cassa.

@AleAllocca

