Al via la quarantena per chi entra in UK. Ecco le regole… con polemiche

Nuove misure restrittive per tutti coloro che entrano nel Regno Unito a partire da oggi: dovranno rimanere auto isolati per almeno due settimane. L’obbligo è valido per tutti coloro che giungono in UK attraverso qualsiasi mezzo di trasporto: aerei, navi, treni e auto.

Il Governo ha comunque fatto sapere che una prima revisione potrebbe arrivare già entro tre settimane con la possibilità anche di sospenderla, ma solo se la curva dei contagi lo permetterà.

Una volta giunti alle frontiere, tutti i viaggiatori dovranno sottostare al termo scanner. Se già da quel momento risultano sintomatici, verranno accompagnati verso strutture ospedaliere per evitare eventuali nuovi contagi. Altrimenti dovranno compilare un form nel quale indicare l’indirizzo dove trascorrere la quarantena.

Durate il periodo dell’autoisolamento dovranno rimanere a casa e non uscire neppure per acquistare il cibo. Potranno ricevere delle visite ma solo connesse con la consegna dei prodotti essenziali. Se non verranno rispettate queste regole si rischiano multe che vanno dalle mille alle cinquemila sterline in caso si è dei recidivi. Qui l’indirizzo ufficale del sito del governo con maggiori dettagli

Ci sono speciali categorie di lavoratori che invece non devono sottostare a queste regole, compresa quella dell’auto isolamento. A questo indirizzo è possibile consultare tutte le categorie esenti.

Per le compagnie aeree e per gli operatori del settore turistico questa restrizione appare una esagerazione in un momento di estrema difficoltà dovuto al precedente lockdown. Tra coloro che hanno pubblicamente espresso disaccordo c’è Michael O’Leary, ceo di Ryanair, la lowcost per eccellenza dei cieli europei, che si è addirittura rivolto ai tribunali per cercare di annullare la quarantena per chi giunge in UK da oggi, considerata fuori legge.

“Entro fine settimana vorrei essere ascoltato dai giudici – ha detto O’Leary al Telegraph -. Non credo che il Ministero britannico degli interni abbia carte valide per difendere la propria posizione: non esiste nessuna base scientifica che confermi questa scelta. E’ una misura irrazionale che infligge danni economici incalcolabili al turismo britannico, con il rischio che saltino centinaia di migliaia di posti di lavoro“.

