Addio alla regina Elisabetta

La regina Elisabetta II, dopo 70 anni al trono, se n’è andata. A darne l’annuncio Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nella residenza di Balmoral, in Scozia, dove le sue condizioni di salute erano seriamente peggiorate stando a quanto riferito dai suoi medici nel primo pomeriggio.

Cosa accade ora

Un protoccollo dettagliato e rigoroso per gestire il trapasso di un monarca regnante, quello riguardante Elisabetta II è stato denominato “London Bridge”.

Ecco i dettagli organizzativi, riportati dall’Independent, per la morte della Sovrana inglese: i primi ad essere informati dell’infausta notizia saranno il premier e i principali ministri del governo, per mezzo di una parola d’ordine già concertata, che nel caso in questione è “Il London Bridge è crollato”, in onore della quasi omonima celebre filastrocca per bambini.

A partire da questo momento partirà l’operazione denominata appunto “London Bridge”, una meticolosa procedura che finirà solo con i funerali di Stato. Dopo i Ministri starà al Global Response Centre del Foreign Office informare i quattordici governi che riconoscono la regina come Capo di Stato, per poi fare altrettanto con gli altri 36 paesi del Commonwealth.La notizia sarà trasmessa all’agenzia “nazionale” britannica Press Association e quindi simultaneamente a tutti i media globali.

Previsto anche il black-out dei canali social ufficiali, sui quali verrà pubblicato solo un lapidario annuncio della scomparsa della Regina. Prima a Downing Street e poi in tutto il regno la bandierà sarà a mezz’asta.La bara della Sovrana, sollevata da terra, sarà esposta nel mezzo della Westminster Hall, per il saluto dei sudditi 23 ore al giorno per tre giorni, poi si terranno i funerali di stato dieci giorni dopo la morte. Poi sarà la volta dell’erede, con l’operazione “Spring Tide”, che dovrebbe prevedere l’ascesa al trono di Carlo d’Inghilterra.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022