A Londra tutti in fila per farsi vaccinare

Sono partite le vaccinazioni di massa nel Regno Unito e una delle città dove si stanno somministrando più dosi risulta essere Londra. Il centro vaccinale più grande è quello organizzato presso il polo fieristico Excel dove poco meno di un anno fa era stato allestito l’ospedale “da campo” per accogliere i pazienti colpiti dal Covid che non potevano essere ospitati negli ospedali della capitale a causa dell’alto numero delle persone curate in terapia intensiva.

Ora, l’Excel è diventato uno dei centri di vaccinazione di massa più attivi (foto in alto). Quotidianamente sono centinaia le persone che vengono invitate a recarsi lì per ricevere la dose di uno dei due vaccini attualmente inoculati in UK (Pfizer/Biontech e Astrazeneca/Oxford) ai quali nel giro di qualche settimana si unirà il terzo prodotto da Moderna.

Sono in totale sette i grandi centri allestiti nel paese per accogliere un vasto numero di persone, tanto che alla giornata di ieri i numeri ufficiali parlavano di 2.286.572 vaccini somministrati, di cui 385mila circa riguardanti la seconda dose.

Nonostante il grande sforzo messo in campo dal governo, i numeri ancora non offrono possibilità di tirare un sospiro di sollievo: 46mila i contagiati e 529 le vittime nell’arco delle precedenti 24 ore. Numeri in calo rispetto alla settimana passata ma sempre molto elevati rispetto alla possibilità di far tornare le cose alla normalità nel giro di poche settimane.

Il consulente medico scientifico di Downing Street, Chris Whitty, proprio ieri ha dichiarato che le settimane che verranno potrebbero essere tra le più difficili di questa pandemia, e quindi seguire tutte le regole imposte dal lockdown attualmente in corso in UK potrebbe permettere al paese di alleggerire le restrizioni nel giro di breve tempo. Anche se con quel breve si intende sempre non prima di metà febbraio.

@AleAllocca

