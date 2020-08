A Londra il traffico delle auto è tornato al periodo pre covid

Connect on Linked in

Sotto molti aspetti Londra sta tornando pian piano alla normalità, potremmo dire al periodo pre covid. Uno di questi è l’utilizzo delle auto per spostarsi da un capo all’altro della capitale.

Secondo Mobility Trends, il sito di monitoraggio gestito dalla Apple prendendo in esame i dati che giungono dai suoi smartphone, tra i più utilizzati, risulta che proprio gli spostamenti attraverso mezzi privati segnano un +10% al 25 agosto, quando avevano ovviamente registrato un brusco calo nei primi giorni del lockdown da coronavirus, scendendo fino a -80%.

Solo verso la fine del mese di giugno, e nei primi giorni di luglio, c’è stata una ripresa importante dell’utilizzo delle auto, quando le restrizioni volute dal governo si sono rallentate consentendo alle persone di muoversi di più in città. Ma, dato che in molti non si sentivano ancora sicuri nel prendere i mezzi pubblici, ecco che per molti l’alternativa è risultata essere l’auto di proprietà.

Infatti, ad oggi è questo l’unico ambito ad essere già tornato al periodo pre covid, come accennato +10% nel confronto tra marzo, quando è scoppiata la pandemia, e la giornata di ieri.

Differente invece per i trasporti pubblici che segnano ancora un-22% rispetto al periodo pre covid, anche se pure in questo caso si sta registrando una lenta ripresa considerato che erano sprofondati al -90% sempre nei giorni del lockdown.

Lo stesso vale per gli spostamenti a piedi con il dato più aggiornato ancora in negativo -19%, registrato sempre nella giornata del 25 agosto, ma anche qui si sta registrando una lieve ripresa anche se non considerevole come sta avvenendo per gli spostamenti in auto.

@AleAllocca

