A Londra è boom di scooter elettrici, ma chi usa quelli privati sfida la legge

Connect on Linked in

A Londra impazza la moda degli scooter elettrici, che stanno diventando un sistema di spostamento alternativo da quando a inizio giugno Transport for London ha lanciato il suo programma pilota.

Questi scooter pubblici, peraltro, al momento sono gli unici che possono legalmente muoversi nella capitale senza problemi, visto che la legge parla chiaro: i mezzi privati di questo genere non possono essere usati su strada pubblica, pista ciclabile o non possono soprattutto andare lungo i marciapiedi. Chi sfida la legge rischia di commettere reato che comporta una multa di 300 sterline e la cancellazione di 6 punti dalla patente (oltre al sequestro del mezzo).

Una punizione pesante, eppure la Met Police ha sequestrato circa 800 monopattini elettrici privati dall’inizio dell’anno, con un picco di 107 scooter illegali fermati nel giro di due giorni, a metà giugno, nei quartieri di Westminster, Tower Hamlets, Havering e Newham, anche perché in alcuni casi l’utilizzo di questi mezzi ha portato a incidenti con lesioni dei conducenti e dei passanti coinvolti. Ad Hyde Park, invece, la Royal Parks Police ha intercettato nel giro di due giorni 32 mezzi illeciti, che sono stati sequestrati.

Nonostante non si possano utilizzare in giro per la città, questi mezzi ecologici e veloci si trovano ormai in cima alla lista dei desideri di tanti. Con le vendite che sono aumentate in modo esponenziale, come confermano alcuni negozi specializzati.

Halfords, ad esempio, ha visto un 184 per cento in più di monopattini elettrici lo scorso anno, con il 28 per cento degli acquirenti che ha confessato che avrebbe intenzione di abbandonare l’auto e usare il monopattino elettrico come unica forma di trasporto. Una scelta motivata dal desiderio di contribuire alla riduzione dell’inquinamento, ma anche dalla consapevolezza che, in una città piena di traffico come Londra, lo scooter elettrico può davvero essere la soluzione più pratica. Anche se impone regole e richiede competenze. Visto che è un veicolo alimentato da un motore, infatti, per condurlo serve un patentino, che assicuri che si conoscono le regole della strada, e occorre avere più di 18 anni.

Tornando al progetto pilota lanciato nella capitale inglese, i veicoli vengono noleggiati da aziende come Lime, Dotts o Tier, in alcune specifiche zone della città. I distretti che partecipano sono Ealing, Canary Wharf, Hammersmith e Fulham, Kensington e Chelsea e Richmond, oltre a Tower Hamlets, che funziona solo come area di passaggio ma non di sosta. Dal 5 luglio, poi, si aggiungerà l’area di City of London, mentre in futuro verranno coinvolti Lambeth e Southwark.

I monopattini elettrici si possono noleggiare utilizzando delle app per smartphone, in un modo simile a quello che caratterizza i programmi di noleggio di biciclette nel centro della città. Su ognuno di questi scooter, poi, è montato un gps che verifica che siano parcheggiati nelle stazioni di sosta e non si muovano nelle zone non abilitate oppure sui marciapiedi. Ogni punto di sosta ha a disposizione tra 60 e 150 monopattini e utilizzarli costa una sterlina per lo sblocco e poi 15 pence a minuto.

I monopattini elettrici da affittare in questi progetti pubblici, peraltro, devono sottostare a una serie di regole: non possono superare una velocità di 12.5 miglia all’ora (mentre a livello nazionale il limite è di 15) e in alcune zone più trafficate devono stare sotto le 8 miglia all’ora e soprattutto non devono assolutamente andare sui marciapiedi.

Il progetto pilota di Londra è stato varato dopo che lo scorso giugno il Ministero dei Trasporti aveva dato il via libera ad altre città e paesi per provare gli scooter elettrici. Da allora oltre 40 località del Regno Unito, da Birmingham a Manchester fino a Bournemouth, hanno tentato questa formula per ridurre l’inquinamento.

Di fronte al successo dei mezzi pubblici, dell’aumento di multe a carico dei privati e dell’incremento degli acquisti, il governo sta valutando con attenzione i risultati dei programmi pilota lanciati in tutto il Paese. L’obiettivo è esplorare l’impatto positivo e negativo dei monopattini elettrici sul traffico e sull’ambiente, per capire se vale la pena di modificare la legge e sdoganare definitivamente questo sistema.