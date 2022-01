70 anni di regno della regina Elisabetta. Per i sudditi un lungo weekend “off”

Connect on Linked in

Settantanni di regno, il più longevo della storia britannica e uno dei più lunghi tra i sovrani di tutti i tempi. Elisabetta II si appresta a vivere un 2022 davvero unico, a partire proprio da domenica 6 febbraio quando, nel 1952, venne incoronata regina a seguito della prematura morte del padre, Giorgio VI.

Dai suoi 26 anni agli imminenti 96 che festeggià il 21 aprile, di cose ne sono accadute, ma quello che è certo che il Regno Unito celebrerà il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II all’insegna dello sfarzo e giorni non lavorativi extra offerti ai sudditi, secondo le linee essenziali del programma pubblicato quest’oggi da Buckingham Palace, compreso un concorso aperto a tutti per realizzare un nuovo pudding dedicato proprio ai 70 anni di regno.

Nel suo tradizionale discorso il giorno di Natale, la regina ha auspicato che il suo Giubileo “sia occasione per le persone di tutto il mondo di godere di un senso di solidarietà“. Gli eventi in programma, che riflettono le passioni nazionali della Gran Bretagna, come anticipato includono una competizione nazionale per creare un nuovo pudding per il Giubileo, con una giuria che conta anche il capo chef di Buckingham Palace e la pasticciera e presentatrice televisiva Mary Berry.

Mentre il clou dei festeggiament si concentrerà nel weekend lungo che va dal 2 al 5 giugno. Giovedi 2 giugno, la Queen’s Birthday Parade vedrà oltre mille soldati, cavalli e musicisti dell’esercito esibirsi nella tradizionale cerimonia Trooping of the Colour nel centro di Londra, che segna il compleanno ufficiale della Regina (il suo vero compleanno ricordiamo è il 21 prile) all’insegna dello sfarzo militare. Continuando una tradizione che risale a centinaia di anni fa, quella sera le persone accenderanno luci in oltre 1.500 Paesi, città e villaggi in tutto il Regno.

Venerdì 3 giugno ci sarà un servizio di ringraziamento per la Regina presso la Cattedrale di St Paul a Londra e sabato 4 giugno, la BBC trasmetterà un concerto dal vivo dal titolo “Platinum at the Palace”, promettendo alcune delle più grandi star dell’intrattenimento del mondo. Per domenica 5 giugno la popolazione verrà autorizzata a rganizzare feste di quartiere come parte del cosiddetto grande pranzo giubilare. Sono previsti oltre 200mila eventi di questo tipo.

Ci sarà anche uno spettacolo pubblico a Londra, annunciato come un maestoso festival della creatività, che include artisti proveniente dai Paesi del Commonwealth. Inoltre, l’abito dell’incoronazione della Regina saraà in mostra al Castello di Windsor dove verrà organizzata una speciale esposizione dedicata proprio all’evento.

Il programma degli eventi di massa, ad oggi, non fa menzione delle restrizioni anti Covid. Infatti la speranza di tutti, Regina in prima linea, che nel mese di giugno il Regno Unito sia in una situazione di totale controllo della pandemia che possa permettere al paese di celebrare come si deve il componente più amato e rispettato della famiglia reale.